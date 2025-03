Primeira Feira Cultural e Gastronômica reúne centenas de pessoas em Santana do Itararé

No último final de semana, a cidade de Santana do Itararé, no Norte Pioneiro do Paraná, realizou a primeira edição da Feria Cultural e Gastronômica, buscando valorizar e celebrar a cultura e a gastronomia local. Durante três dias de festança, o evento recebeu centenas de pessoas, incluindo moradores e também visitantes em um clima de agitação total.

O evento teve início na última sexta-feira (28), com apresentações de diversos artistas locais, que demonstraram o potencial cultural e artístico do município. No sábado (01), o município foi agitado ao som do grupo de pagode Soul Balanço e dos DJs Iron e Vidal, que garantiram que ninguém ficasse parado, encerrando o dia com uma agitação total da população presente.

Além das apresentações musicais, a noite também contou com um sorteio de prêmios e com uma apresentação especial animada dos blocos OIP e BALALOUKA, dois grupos tradicionais do município que se uniram em uma apresentação que agitou os participantes e trouxe ainda mais animação para o evento.

Evento também contou com momentos de diversão para a criançada. Foto: Divulgação

No último dia da festa, a programação ainda contou com mais diversão para os participantes. Durante a tarde, a organização do evento preparou uma matinê para as crianças, seguida pelo início de uma gincana infantil, que foi realizada até as 15h00, garantindo a diversão da criançada durante a festança. Para encerrar os dias de festança, o evento contou com um show ao vivo do cantor Marcos Monteiro, que garantiu uma despedida especial para a celebração.

Além dos shows ao vivo, das apresentações culturais e da música envolvida, a feira também contou com barracas de artesanato e gastronomia de produtores locais, atraindo o público e fazendo sucesso entre os visitantes, além de valorizar o talento e os sabores típicos da região.

A realização da primeira Feira Cultural e Gastronômica de Santana do Itararé tem sido um verdadeiro sucesso, fortalecendo os laços da comunidade, valorizando os artistas locais e proporcionando momentos inesquecíveis para todos os participantes, tanto para os moradores da cidade quanto para os visitantes que desfrutaram de três dias de muita agitação no município.