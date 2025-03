Zeca Dirceu parabeniza Itaipu por modelo de gestão democrática e apoio aos municípios

O deputado federal Zeca Dirceu destacou nesta quinta-feira (27) a importância do reconhecimento da Itaipu Binacional como uma referência nacional no apoio a 434 municípios do Paraná e do sul do Mato Grosso do Sul , em parceria com as Prefeituras, especialmente por meio do Programa Itaipu Mais que Energia . Ele elogiou a metodologia de governança do programa e apontou que o mesmo deve ser adotado como modelo para a gestão de políticas públicas federais.

“Reforço o papel estratégico da Itaipu no estímulo à efetivação de políticas públicas que beneficiam diretamente as comunidades locais, melhorando a infraestrutura das cidades, promovendo o desenvolvimento sustentável e, consequentemente, elevando a qualidade de vida da população. Portanto, qualquer crítica aos programas e investimentos que a Itaipu está fazendo, ou é fruto de muito desconhecimento, ou é pura inveja”, disse.

Ainda, segundo Zeca Dirceu, a Itaipu se transformou ao longo do tempo em uma grande ferramenta de proteção ao meio ambiente, de programas de desenvolvimento econômico e social. “A Itaipu está fazendo aquilo que nunca foi feito. Está colocando carros elétricos e biodigestores em todos os municípios do Paraná,” destacou.

O parlamentar enfatizou também o papel fundamental da Itaipu Binacional no apoio aos agricultores e agricultoras, especialmente por meio de iniciativas que visam melhorar a infraestrutura rural e promover modelos de produção mais sustentáveis. A pavimentação de estradas rurais, por exemplo, não só facilita o transporte e o escoamento da produção, mas também ajuda a prevenir a erosão causada pelas chuvas. Dessa forma, a empresa está contribuindo para a preservação ambiental e o desenvolvimento rural de maneira integrada.

Além disso, a Itaipu continua a apoiar projetos sociais, culturais e esportivos, como sempre fez. O programa de biogás e o apoio aos catadores de materiais recicláveis em mais de 50 municípios, incluindo Santa Terezinha de Itaipu, são exemplos concretos de como a Itaipu Binacional promove a sustentabilidade. A previsão, até 2026, é que essa iniciativa alcance 170 cidades. “Em todos os municípios que eu tenho acompanhado, os paranaenses aplaudem a Itaipu, reconhecem e valorizam sua atuação”, completou Zeca Dirceu.

O reconhecimento e o apoio da população refletem a eficácia dessas iniciativas, que vão além da geração de energia, consolidam a Itaipu como uma instituição essencial para o desenvolvimento regional e o bem-estar das pessoas.

O deputado federal encerrou suas palavras com um reconhecimento especial às lideranças políticas, prefeitos, prefeitas, deputados e deputadas que, em diversos eventos e regiões, têm expressado apoio e aplaudido o trabalho da Itaipu Binacional. Ele também elogiou o presidente da Itaipu, Ênio Verri, toda a diretoria e cada funcionário pelo excelente serviço prestado.