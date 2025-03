Assembleia realiza ações para celebração e conscientização sobre o Mês da Mulher

A Assembleia Legislativa do Paraná iniciou a programação de conscientização e celebração do Dia Internacional da Mulher com uma série de ações que vão além do 8 de março. O mês de março, conforme definido pela Lei nº 18.488/2015, é um período simbólico para destacar as conquistas femininas e os desafios enfrentados pelas mulheres.

Na segunda-feira (10), às 9h30, será realizada uma audiência pública no Auditório Legislativo, promovida pela Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, presidida pela deputada Cantora Mara Lima (REP). A discussão abordará temas como saúde da mulher, mulheres na terceira idade, empreendedorismo feminino, mercado de trabalho e tráfico de mulheres. Participarão do evento autoridades como o vice-governador Darci Piana, a secretária de Estado da Mulher, Leandre Dal Ponte, e a coordenadora do Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas no Paraná, Silvia Cristina Xavier, entre outros convidados.

Ainda no dia 10, a Assembleia realizará a entrega do prêmio Rosy de Macedo, às 14h30, no Grande Expediente da sessão plenária. O prêmio é uma homenagem à primeira deputada paranaense, Rosy de Macedo Pinheiro Lima, pioneira das causas feministas e da participação da mulher na política. A premiação foi criada pela resolução 2/2023, assinada por várias deputadas da Casa.

A partir das 13h30, no Espaço Cultural, será aberta a exposição "Raízes Paranaenses – A Conquista do Feminino". A mostra, organizada pela deputada Márcia Huçulak, apresenta o protagonismo feminino no Paraná, incluindo o perfil de Enedina Alves de Marques, primeira mulher negra a se formar em Engenharia Civil no Sul do Brasil.

Na terça-feira (11), às 18h, ocorrerá a sessão solene "Homenagem às Mulheres no Front", com a entrega de reconhecimento a 38 mulheres por suas trajetórias de luta e resistência. Já no dia 12 de março, das 9h às 14h, a Procuradoria da Mulher oferecerá exames gratuitos de saúde, como glicemia e aferição de pressão arterial, para servidoras da Assembleia.