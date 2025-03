Deputada destaca ampliação do Farmácia Popular e programa Pé-de-Meia

A deputada Luciana Rafagnin (PT), líder do Bloco PT-PDT na Assembleia Legislativa do Paraná (Alep), destacou os avanços promovidos pelo governo federal na área social. Entre as iniciativas anunciadas recentemente pelo presidente Lula, estão a ampliação do Programa Farmácia Popular, que agora oferece gratuitamente 100% dos itens do catálogo, e o incentivo financeiro para permanência estudantil por meio do Pé-de-Meia. O programa garante um repasse mensal de R$ 200 e um bônus anual de R$ 1.000 para estudantes aprovados, podendo chegar a R$ 9,2 mil ao fim do ensino médio.

Segundo a parlamentar, essas medidas reforçam o compromisso do governo com a dignidade e o bem-estar da população. “Não tenho dúvidas de que esses programas estão transformando vidas. O presidente Lula demonstra compromisso com o bem-estar do povo brasileiro. Saúde e educação são prioridades e precisam de atenção especial”, afirmou.

Em 2024, o Farmácia Popular alcançou o maior número de beneficiários desde sua criação, atendendo mais de 24 milhões de pessoas no país. No Paraná, o programa contemplou 1,7 milhão de usuários, superando os 1,5 milhão de 2022. Atualmente, o estado conta com 2.801 farmácias credenciadas em 376 municípios.

“A ampliação do acesso gratuito a medicamentos impacta positivamente milhares de paranaenses. Além disso, o programa passa a incluir a distribuição gratuita de fraldas geriátricas para idosos e pessoas com deficiência. Quem tem um familiar acamado em casa sabe a importância dessa iniciativa”, ressaltou Luciana.

O Farmácia Popular também passou a oferecer, sem custo, a dapagliflozina, medicamento essencial para o tratamento de diabetes associada à doença cardiovascular. “Essa inclusão amplia a proteção à saúde de milhares de brasileiros, garantindo acesso a tratamentos fundamentais”, destacou a deputada.

Luciana Rafagnin também enfatizou o impacto do Pé-de-Meia na educação e na economia brasileira. O programa beneficia 4 milhões de estudantes e já apresenta resultados significativos: 90% dos alunos contemplados passaram de ano, reduzindo a evasão escolar.

“O Pé-de-Meia é uma revolução no incentivo à permanência na escola. Ele não apenas motiva os jovens a concluir o ensino médio, mas também estimula o ingresso no ensino superior. É o governo Lula investindo na educação e no futuro da juventude”, afirmou.

Além de combater a evasão, o programa tem impacto econômico positivo, impulsionando o consumo e aumentando a qualificação profissional.