Investimento da Itaipu leva transição energética para pequenos municípios

As entregas fazem parte de um convênio entre a Itaipu e o Coripa, no âmbito do programa Itaipu Mais que Energia, presente nos 399 municípios do Paraná e 35 do sul do Mato Grosso do Sul. As iniciativas estão alinhadas às políticas públicas do Governo Federal.

Segundo o diretor de Coordenação, Carlos Carboni, a parceria com o consórcio permite a municípios de pequeno porte, com dificuldade orçamentária e de acesso a financiamentos, poderem acessar recursos e resolverem problemas estruturais. “Com isso, estamos cumprindo nossa missão, que é contribuir com o desenvolvimento do Brasil, mas principalmente com um olhar para os pequenos municípios”, afirmou Carboni.

Cada um dos nove municípios recebe um veículo elétrico e o Coripa outros quatro. Um aspecto destacado por Carboni é que, para a maioria desses municípios, o carro entregue pela Itaipu é o primeiro veículo elétrico da cidade. “À medida que esses carros circulem, isso vai gerar uma curiosidade, um debate sobre a mobilidade elétrica. E com isso, estamos contribuindo também para levar a transição energética, que embora não seja algo tão recente, é uma novidade nesses locais”, afirmou.

Demanda antiga

Conforme explica a gestora do convênio pelo consórcio, Nayara Raposo, a parceria com a Itaipu atende a uma demanda antiga dos municípios, que se localizam na bacia incremental do Rio Paraná (ou seja, acima do reservatório da Itaipu). Também são municípios que estão em uma área sensível em termos ambientais, pois estão localizados em torno do Parque Nacional da Ilha Grande.

“Nossas ações de conservação têm reflexo no lago da Itaipu”, explica Nayara, ressaltando que os veículos terão aplicação, principalmente, no apoio às secretarias de Meio Ambiente, Agricultura e Assistência Social dos municípios consorciados. Ela destacou também a importância das três estradas rurais que foram pavimentadas: São Henrique-Gurucaia, em São Jorge do Patrocínio, e Caviúna e Cascalho, em Esperança Nova.

“Essa é uma entrega muito importante para nossos munícipes, que há 40, 50 anos moram nessas localidades e aguardam pela pavimentação dessas estradas. Então, é uma melhoria que vai ter impacto direto na mobilidade, segurança e na economia, por facilitar o escoamento da safra”, completou Nayara.

A entrega dos veículos e dos trechos pavimentados ocorreu na sede do Coripa, em São Jorge do Patrocínio. O evento contou com a participação de autoridades, representantes dos nove municípios consorciados (Altônia, Douradina, Esperança Nova, Guaíra, Icaraíma, Maria Helena, Nova Olímpia, Terra Roxa e São Jorge do Patrocínio) e do deputado federal Zeca Dirceu.

O convênio entre a Itaipu e o Coripa tem um investimento total de R$ 22,5 milhões da Itaipu e R$ 1,8 milhão do consórcio. Estão previstas ações de pavimentação asfáltica, adequação de estradas rurais, equipamentos para coleta seletiva, construção e reforma de terraços agrícolas, geração solar, entre outros.