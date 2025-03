Diretor jurídico da Itaipu participa de Congresso de Fortalecimento para vereadores

O diretor jurídico da Itaipu Binacional, Luiz Fernando Delazari, participou nessa quinta-feira (27) do 17º Congresso de União e Fortalecimento da Vereança, promovido pela União de Câmaras, Vereadores e Gestores Públicos do Paraná (Uvepar). O evento aconteceu de 26 a 28 de fevereiro, em Curitiba (PR), e teve como tema “O início da Legislatura 2025 a 2028, inovações tecnológicas e a atuação dos órgãos do Estado do Paraná”.

O objetivo do evento é oferecer qualificação a novos vereadores, gestores de órgãos públicos, assessores parlamentares, assessores técnicos e servidores públicos nas mais diversas áreas de atuação na administração pública em âmbito municipal, incluindo temas como contratações públicas, controle interno, contabilidade, assessoria, consultoria e direção jurídicas, orçamento, finanças, planejamento, recursos humanos, tecnologia da informação. Para isso, são ministradas palestras com profissionais com experiência na advocacia e no setor público.

Para Delazari, que ministrou palestra sobre Itaipu, seus Programas e Ações, a ideia do evento é muito interessante, porque “muitos dos vereadores são de cidades pequenas e às vezes têm pouco acesso à informação dos mecanismos do Estado que podem ser ofertados, oferecidos para as suas comunidades”.

“É evidente que a Itaipu não pode ficar fora desse contexto”, continuou o diretor, “exatamente porque hoje ela é uma fomentadora de políticas públicas na área socioambiental. É importantíssimo que os vereadores tenham conhecimento dessas políticas e possam inclusive incentivar os municípios, as suas comunidades a aderirem.”

O evento teve apoio e patrocínio da Datalegis (Consultoria, Ensino & Pesquisa) e apoio da EPADI (Escola Paranaense de Direito).