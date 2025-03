Paraná alcança 164 Procuradorias da Mulher com novas instalações

O fortalecimento da defesa dos direitos das mulheres no Paraná avança com a instalação de duas novas Procuradorias da Mulher (ProMu): Balsa Nova e Tapira. Com essa ampliação, o estado atinge a marca de 164 procuradorias, consolidando um trabalho que cresce a cada ano e reforça a rede de apoio às mulheres paranaenses. A ProMu é um órgão de defesa, monitoramento e mediação da Assembleia Legislativa do Paraná criado em 2019, para incorporar o Poder Legislativo no atendimento das causas femininas no estado.

O crescimento contínuo das Procuradorias da Mulher é resultado do trabalho contínuo da Procuradoria Especial da Mulher da Assembleia, comandada pela deputada Cloara Pinheiro, e da Assembleia Legislativa. Esforço focado em levar suporte e acolhimento a todas as mulheres em situação de vulnerabilidade.

“Cada nova Procuradoria inaugurada representa uma vitória para todas nós, um passo a mais em direção à proteção, ao fortalecimento das mulheres paranaenses. Balsa Nova e Tapira agora fazem parte dessa rede de esperança e transformação! Esse avanço é fruto de muito trabalho, dedicação e parceria”, destacou a Procuradora da Mulher.

As novas instalações vão possibilitar um atendimento mais próximo e eficiente, assegurando que mais cidadãs tenham acesso a mecanismos de proteção e suporte em situações de risco.

Procuradoria Especial da Mulher

A ProMu da Assembleia Legislativa do Paraná tem desempenhado um papel fundamental desde sua criação, em julho de 2019. O órgão atua como representação do Poder Legislativo na Rede de Enfrentamento à Violência de Gênero, ao mesmo tempo em que trabalha na defesa dos direitos adquiridos pelas mulheres, na mediação para o aprimoramento de políticas públicas existentes e na articulação para a criação de novas iniciativas de proteção e empoderamento feminino.

O crescimento contínuo das Procuradorias da Mulher no estado demonstra o compromisso do Paraná com a segurança, o acolhimento e a garantia de direitos para todas as mulheres. Com essa expansão, o estado reafirma seu compromisso em construir uma sociedade mais justa e igualitária, onde as mulheres possam viver com dignidade, respeito e segurança.