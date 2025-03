Escola do Legislativo recebe secretária do Desenvolvimento Humano de Curitiba, Amália Tortato

A Escola do Legislativo recebeu, nesta quinta-feira (27), a secretária municipal de Desenvolvimento Humano de Curitiba, Amália Tortato, para discutir ações voltadas ao apoio, especialmente, às pequenas entidades que podem ser beneficiadas com recursos públicos. A captação, gestão e prestação de contas desses recursos são os três pilares fundamentais que serão aprofundados em um evento previsto para abril, promovido pela Assembleia Legislativa do Paraná.

“A Escola do Legislativo tem, além do papel de formar servidores e levar informação à sociedade, a missão de explicar um pouco sobre as leis e o marco normativo construído aqui. Muitas organizações sociais são diretamente impactadas pelas leis estaduais, principalmente no que se refere à captação de recursos, gestão e prestação de contas. Esse evento, realizado em parceria com diversas entidades e conselhos profissionais, visa compartilhar conhecimento para que essas organizações possam atuar de forma mais eficiente”, explicou o diretor da Escola do Legislativo, Jeulliano Pedroso.

Vereadora reeleita de Curitiba, Amália Tortato assumiu recentemente a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano, pasta recém-criada pela prefeitura e responsável pela gestão de grande parte dos fundos municipais. “As instituições beneficiadas por esses fundos desempenham um papel essencial para a sociedade e também para o setor público, que muitas vezes não tem estrutura suficiente para atender todas as demandas. Por isso, essas parcerias são fundamentais para garantir que o cidadão tenha acesso aos serviços necessários”, destacou a secretária.

Amália ressaltou ainda que a falta de conhecimento por parte das pequenas instituições pode ser um entrave na obtenção de recursos públicos municipais, estaduais e federais. “É essencial realizar eventos como este para demonstrar como funciona a captação de recursos e capacitar as entidades, garantindo um atendimento mais eficiente à população”, acrescentou.