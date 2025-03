Hospital Itamed está na lista de Melhores Hospitais do Brasil

A revista norte-americana Newsweek, em parceria com a Statista Inc., divulgou o ranking dos Melhores Hospitais do Mundo 2025, na quarta-feira, dia 26. Pelo sexto ano consecutivo, o Hospital Itamed, em Foz do Iguaçu, no Paraná, entrou para a lista das melhores instituições hospitalares do Brasil. O reconhecimento destaca o compromisso da instituição em oferecer atendimento em saúde com segurança para a população.

Continua após a publicidade

Para o diretor-superintendente do Hospital Itamed, Gilmar de Oliveira, é motivo de orgulho estar na lista. “A Newsweek cumpre um papel importante de disponibilizar para os pacientes informações sobre os hospitais, e aparecermos mais uma vez como um dos melhores do Brasil, evidencia nosso compromisso de oferecer um atendimento de qualidade e com segurança”, expressou.

A classificação brasileira reúne hospitais de São Paulo nas três primeiras colocações: Hospital Israelita Albert Einstein (1º), Hospital Sírio-Libanês (2º) e Hospital Alemão Oswaldo Cruz (3º). A Instituição iguaçuense aparece em 20º a nível nacional e é a 1º do Paraná e 3º melhor na região Sul.

Continua após a publicidade

Estar na lista de “Melhores Hospitais do Brasil” é um dos objetivos estratégicos assumidos pela instituição em 2024 – Ser referência na excelência o cuidado em saúde, de forma humanizada e sustentável. “Os pacientes que aqui procuram atendimento têm à disposição uma grande estrutura hospitalar. Queremos sim ser referência no Paraná”, destacou Gilmar.

Avaliação

A pesquisa da Revista Newsweek e Statista Inc. é baseada em um extenso processo, que inclui avaliações com médicos, diretores de hospitais e profissionais de saúde, dados de experiência do paciente, métricas de qualidade hospitalar e Medidas de Resultado Relatadas pelo Paciente (PROM’s). Desde que foi lançada, se tornou uma das avaliações mais renomadas da área.