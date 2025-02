“Meninos do Lago” representarão o Brasil no Campeonato Pan-Americano de Canoagem Slalom, nos Estados Unidos

Do Canal Itaipu para o mundo: dois atletas do projeto Meninos do Lago vão representar o Brasil no Campeonato Pan-Americano de Canoagem Slalom, que será realizado em Montgomery, Alabama (EUA), entre os dias 15 e 31 de março de 2025.

Gerson Terres de Oliveira Junior, de 15 anos irá representar o país nas categorias C1 e K1 Masculino, e Milena Sofia, de 17 anos, na C1 e na K1 Feminino. Ambos na categoria Júnior.

Milena Sofia será uma das principais concorrentes dentro da equipe brasileira. A atleta vem intensificando sua preparação para o Campeonato Pan-Americano, com treinos focados para conquistar seu objetivo: “Minha expectativa para a competição é muito boa. Foi uma enorme alegria e responsabilidade conquistar esta vaga e quero alcançar um lugar no pódio, representando o Brasil e o projeto onde comecei a remar”, afirma Milena, que pratica a modalidade há oito anos.

Milena Sofia. Foto: Divulgação IMEL

Com experiência internacional em campeonatos sul-americanos na Argentina e no Chile, a atleta agora encara o desafio de competir em uma pista inédita para ela. “Nunca remei lá, mas estou treinando para me acostumar com o canal o quanto antes. Sei que minhas adversárias têm um nível técnico muito alto”, pontua a atleta.

Já para Gerson, essa será a primeira competição internacional. “Estou com grande expectativa de um bom resultado. Nas últimas semanas, tive treinos de força e velocidade para que eu tenha meu melhor desempenho na competição”, destaca.

Ambos os atletas fazem parte do Instituto Meninos do Lago, em Foz do Iguaçu, e conseguiram a vaga na competição com base em seus desempenhos na Seletiva Nacional de Canoagem Slalom na temporada 2025.

Preparação

A preparação oficial para o evento já iniciou no Complexo Olímpico de Deodoro, no Rio de Janeiro (RJ). Além da estrutura de treinos, a Confederação Brasileira de Canoagem (CBCa) oferecerá hospedagem, auxílio para alimentação e transporte para os deslocamentos necessários.

A viagem para os Estados Unidos está programada para o dia 15 de março, com retorno no dia 31. A competição reunirá os melhores canoístas do continente e será uma grande oportunidade para os jovens talentos mostrarem seu potencial.

Reconhecimento

Representar o IMEL e o Brasil é motivo de orgulho para os atletas, que vêm se dedicando intensamente para este momento. Gerson destacou o Meninos do Lago para sua formação: “O projeto sempre me ajudou com muito apoio e suporte, desde equipamento até a preparação dos treinos, tanto na água quanto na academia", afirmou.

"Acho que isso é apenas o começo de uma longa carreira. Para mim, isso significa que nunca podemos desistir de algo que temos vontade de realizar", concluiu.

Milena também reforçou a importância do apoio do IMEL para sua carreira: “Esse suporte é essencial para minha evolução no esporte”, afirma

Para os iniciantes na modalidade, Milena deixa um conselho: “Se a canoagem te faz feliz, dedique-se e se esforce, pois um dia o seu esforço será recompensado”, finaliza.

Sobre o Projeto

O Instituto Meninos do Lago - IMEL é uma entidade de prática desportiva, fundada em 30 de julho de 2011 por iniciativa da Federação Paranaense de Canoagem e apoio da Confederação Brasileira de Canoagem, com o propósito inicial de formar e regularizar o Projeto "Meninos do Lago".

Os canoístas treinam no Canal Itaipu, em Foz do Iguaçu-PR.

Patrocinado pela Itaipu Binacional, o projeto Meninos do Lago atende mais de 800 crianças e jovens na cidade e, além de sua função da prática esportiva, cumpre um importante papel social. Com um histórico consolidado, os atletas do projeto já possuem expressivos resultados em competições nacionais e internacionais.