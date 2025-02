Itaipu Binacional participa do fórum Top ESG promovido pela ADVB/PR

A Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil – Seção Paraná (ADVB/PR) promove, no dia 11 de março, a segunda edição do Top ESG, o maior fórum de sustentabilidade aplicado às vendas e ao marketing do Paraná. O evento, que conta com o patrocínio da Itaipu Binacional, será realizado no UP Experience, em Curitiba, e reunirá especialistas renomados para debater a integração de estratégias de Governança Ambiental, Social e Corporativa (ESG) com as áreas de vendas e marketing.

A palestra de abertura do evento será com a jornalista Rosana Jatobá, especialista em sustentabilidade, que abordará como o sistema ESG está moldando o mundo corporativo. O diretor-geral brasileiro da Itaipu, Enio Verri, vai ministrar uma palestra sobre ESG nas empresas, apresentando o exemplo bem-sucedido da Itaipu.

Para o diretor, “implementar práticas sólidas de ESG não é apenas uma tendência, mas uma necessidade para construir um futuro mais justo e equilibrado. A sustentabilidade ambiental, a responsabilidade social e uma governança transparente são pilares que sustentam o crescimento saudável e duradouro de qualquer organização.”

O evento também contará com a apresentação de cases de sucesso em ESG de empresas como GT Building, Renault, Neodent e Volvo. O encerramento será conduzido pela engenheira ambiental Maria Constantino, que discutirá "O papel do líder de marketing e vendas na agenda ESG". Constantino é a criadora do TEDx sobre sustentabilidade mais assistido no Brasil e já inspirou mais de 15 mil pessoas em palestras e eventos de grandes empresas.

Segundo a presidente da ADVB/PR, Gislayne Muraro, o evento vai além da conscientização, trazendo aplicações práticas do ESG para o dia a dia das empresas. "O Top ESG é uma oportunidade importante para executivos, empreendedores e profissionais de vendas e marketing entenderem como a sustentabilidade pode gerar valor para seus negócios. Nosso objetivo é mostrar que ESG e estratégia comercial caminham juntos por um mundo melhor", afirma.

Para a coordenadora do projeto e diretora da ADVB/PR, Raphaela Borba, o evento reforça o papel da entidade como um catalisador de tendências. "Nosso compromisso é trazer discussões relevantes e promover um ambiente onde empresas possam compartilhar boas práticas. O ESG não é mais uma opção, mas uma necessidade estratégica para qualquer organização que deseja prosperar no longo prazo", destaca.

O cronograma completo e inscrições estão disponíveis no site da ADVB/PR: www.advbpr.com.br. Os ingressos são gratuitos para associados, patrocinadores e apoiadores da entidade. Para o público em geral, a venda está aberta no valor promocional de R$ 350, pela plataforma DISKINGRESSOS.

Serviço

Top ESG

Data: 11 de março de 2025 (terça-feira)

Local: UP Experience - R. Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, 5.300 - 2º andar - Ecoville, Curitiba – PR

Horário: 8h às 18h

Inscrições: www.advbpr.com.br