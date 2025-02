Fibra mantém ponto de coleta de lixo eletrônico na Vila A

De acordo com a Fibra, o foco do projeto é oferecer à população e às empresas da cidade uma maneira fácil, rápida e gratuita de descartar o lixo eletrônico, respeitando a legislação ambiental.

O ponto de coleta fica ao lado da portaria, com acesso livre para a comunidade. A iniciativa é uma parceria da Fibra com a Lixotec, que há mais de uma década faz coleta gratuita de lixo eletrônico em Foz do Iguaçu.

