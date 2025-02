Assembleia Legislativa decreta luto oficial de três dias pela morte do ex-deputado Luiz Accorsi

O presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, deputado Alexandre Curi (PSD), decretou luto oficial de três dias em razão da morte do ex-deputado estadual Luiz Accorsi, falecido na última sexta-feira (21) em Porto Rico, no noroeste do estado, aos 83 anos. Accorsi elegeu-se deputado na Casa em 1994, com 23.874 votos. Foi reconduzido em 1998, com 30.043 votos; em 2002, com 48.917; em 2006, com 71.920; e em 2010, com 61.820 votos.

Continua após a publicidade

Projetos

No Poder Legislativo, foi autor de mais de 150 projetos de lei, entre eles o que institui o fundo de apoio à geração de emprego e renda no Estado; o que dispõe sobre a implementação de medidas necessárias à prevenção e ao tratamento de câncer de mama e ginecológico; o que autoriza o Poder Executivo a conceder incentivos fiscais às empresas privadas que contratarem pessoas portadoras de deficiência física; o que proíbe a venda de cigarros a menores de 18 anos nos estabelecimentos comerciais do Estado; e o que dispõe sobre a obrigatoriedade de veiculação de programas de informação e prevenção da Aids para alunos de 1º e 2º graus nos estabelecimentos de ensino estaduais.

Além disso, presidiu a Comissão de Saúde Pública da Casa e a CPI dos Medicamentos, instalada em 2001.

Continua após a publicidade

Perfil

Luiz Roberto Accorsi Motta nasceu em Ariranha (SP). Formou-se em Medicina em 1975 pela Universidade Federal do Paraná, especializando-se em Pediatria e Neonatologia. Foi membro da Associação Médica do Paraná e da Sociedade Brasileira de Pediatria.

De 1977 a 1984 clinicou em Loanda, no interior do Paraná. Depois veio para Curitiba e radicou-se em Santa Felicidade, onde desenvolveu um trabalho voltado ao atendimento de crianças e idosos.

Em 1991 conquistou seu mandato na Câmara Municipal de Curitiba, onde presidiu a Comissão de Educação, Cultura, Bem-Estar Social e Ecologia e a Comissão Especial de Saúde.