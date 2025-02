Itaipu lança série de vídeos para comunidades de pescadores

A Itaipu Binacional iniciou na sexta-feira (21) a publicação de uma série de vídeos que tem como objetivo divulgar boas práticas para a conservação das espécies de peixes e manejo sustentável da água para pescadores e aquicultores.

A série “Peixes e Prosa” ficará disponível no canal da Itaipu no YouTube, em https://bit.ly/4icSPjr. A ideia é publicar um episódio por semana, totalizando 15 episódios.

Os vídeos são uma iniciativa das áreas de Reservatório e de Educação Ambiental da Itaipu, por meio do convênio Linha Ecológica, celebrado entre a binacional e o Conselho dos Municípios Lindeiros ao Lago de Itaipu.

Foto: Captura de Tela/Divulgação.

A inciativa faz parte do programa Itaipu Mais que Energia, que congrega as ações socioambientais da empresa em 434 municípios (399 do Paraná e 35 do Mato Grosso do Sul). As ações estão alinhadas às políticas públicas do Governo Federal.

Conforme explica a gestora do convênio pela Itaipu, Emanuela Santos, a série aborda desde o respeito aos períodos de defeso (época de reprodução) ao uso de técnicas adequadas de pesca e aquicultura, passando pela importância dos cuidados com os habitats naturais das espécies, como vegetação aquática e os ecossistemas fluviais e terrestres.

“O conteúdo busca valorizar a os pescadores da região, destacando o trabalho que desenvolvem no dia a dia, e trazendo também a atuação técnica da Itaipu no suporte a essas comunidades”, afirmou Emanuela.

Link para as publicações: https://bit.ly/4icSPjr.