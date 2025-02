Presidente Alexandre Curi (PSD) confirma presença da Assembleia Legislativa na ExpoLondrina 2025

O presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, deputado estadual Alexandre Curi (PSD), confirmou nesta quinta-feira (20) a presença do Poder Legislativo na 63ª Exposição Agropecuária e Industrial de Londrina (ExpoLondrina - 2025), que vai ocorrer entre 05 e 13 de abril no Parque Ney Braga. “Vamos instalar a sede do Poder Legislativo em Londrina pela segunda vez”, afirmou Curi durante evento de inauguração de um ramal de gás canalizado construído pela Companhia Paranaense de Gás (Compagas) para atender indústrias da região de Londrina e Cambé.

Curi ressaltou que o Poder Legislativo estadual terá um stand aberto à sociedade durante todo o evento e que também haverá uma sessão especial da Assembleia Itinerante. “Nosso propósito é aproximar o legislativo dos cidadãos. Ao longo de toda a ExpoLondrina nossos deputados e deputadas vão interagir com a população, com lideranças políticas e empresariais para receber reivindicações, prestar contas e também render homenagens a personalidades da região”, pontuou.

O presidente do legislativo explicou que a Assembleia Itinerante vai marcar presença em todas as regiões do Paraná neste ano. Ele informou que, além de Londrina, a agenda do primeiro semestre inclui as sessões em Maringá, Telêmaco Borba, Paranavaí, Umuarama e nos bairros mais populosos de Curitiba. “Neste ano, já estivemos em Cascavel e Foz do Iguaçu e vamos avançar ainda mais para atingir a população dos 399 municípios paranaenses”, disse.

O programa Assembleia Itinerante, explicou Alexandre Curi, permite a coleta de sugestões e reivindicações da sociedade para melhorar a qualidade de vida em uma cidade ou região. O deputado disse que 8.000 contribuições já foram recebidas, catalogadas e respondidas. “Muitas reivindicações se transformaram em requerimento ao Poder Executivo, outras inspiraram projetos de lei e, em relação a algumas obras, foram apresentadas emendas coletivas para que a demanda possa ser atendia”, disse.