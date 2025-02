Projeto “Turismo na Escola” chega em Tomazina valorizando riquezas naturais

Na última terça-feira (18), a cidade de Tomazina recebeu o projeto “Turismo na Escola”, uma iniciativa do Governo do Estado que, por meio da Secretaria do Turismo (Setu-PR), leva a alunos de ensino fundamental conteúdos que visam despertar a atenção para as riquezas naturais e culturais do Paraná e da região, além de promover a valorização do turismo local.

“Com esse projeto, estamos incentivando que os alunos desenvolvam um senso de pertencimento, de orgulho de seus municípios, regiões e do próprio Estado. Quando o aluno entra em contato com turismo, espalha esse conhecimento também na família, entre os amigos e para todo um círculo de convivência, divulgando de forma natural o setor paranaense”, diz o secretário estadual do Turismo, Márcio Nunes.

A etapa inicial do projeto, na cidade de Tomazina, foi realizada com a capacitação de 10 profissionais da educação, da Escola Municipal do Campo José Emídio Martins, localizada no Bairro Ribeirão da Anta. Com a capacitação dos profissionais, o Governo do Estado chega à região com a idealização de um projeto que, possivelmente, pode alavancar o turismo local.

Etapa inicial do projeto contou com a capacitação de 10 profissionais do município. Foto: SETU-PR

O “Turismo na Escola” tem como proposta principal integrar conteúdos sobre turismo às disciplinas já aplicadas na rede de ensino, promovendo uma experiência educativa que busca valorizar as belezas naturais locais. De acordo com as origens do projeto, o conteúdo será aplicado por meio de aulas e atividades extracurriculares, em diferentes disciplinas.

O projeto Turismo na Escola já vem sendo implantado no Estado de forma individualizada em alguns municípios desde 2023. A Setu-PR também elaborou uma cartilha que explica os benefícios da ação dentro dos municípios. Com o evento desta terça-feira em Tomazina, o projeto já abrange cinco regiões: Sudoeste, Região Metropolitana de Curitiba, Campos Gerais, Oeste e, agora, Norte Pioneiro. A iniciativa alcança a marca de 260 profissionais capacitados, impactando mais de 1.960 alunos.

A capacitação inicial é um momento de grande entusiasmo dos docentes, que passam a interpretar e entender o turismo também como ferramenta de ensino, incitando a busca pela identificação de potenciais locais. Tomazina, por exemplo, conta com diversos atrativos ligados a diferentes segmentos turísticos.

