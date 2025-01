Conheça Tomazina: A cidade que reúne paisagens maravilhosas e tradições fortes

No Norte Pioneiro do Paraná, uma cidade com pouco mais de oito mil habitantes guarda riquezas naturais imensuráveis. Com paisagens deslumbrantes e histórias de “arrepiar”, a cidade de Tomazina tem destaque para o turismo de aventura, ecoturismo, turismo rural e turismo religioso, além de receber destaque na região por conta de uma lenda local que chama a atenção de moradores locais e também de turistas.

Fundada há 112 anos, através do major Joaquim Thomaz Pereira da Silva, que emprestou seu nome para o município, a cidade hoje conta com cerca de 8.700 habitantes e á uma das maiores produtoras agrícolas da região do Norte Pioneiro do Paraná, além de ganhar destaque entre os maiores produtores de café do Estado.

A cidade é rodeada pelas corredeiras do Rio das Cinzas. Foto: Tony Ribeiro

Além da prosperidade econômica, o município tem grandes riquezas naturais, como as imponentes quedas d’água do Salto Cavalcanti e as corredeiras do Rio das Cinzas. “Para os amantes da natureza, a cidade encanta com suas paisagens deslumbrantes e trilhas que convidam à exploração de sua fauna e flora, enquanto os aventureiros podem se desafiar em atividades ao ar livre”, enfatiza Mara Sílvia de Mello Moraes, presidente da Associação Turística do Norte Pioneiro do Paraná (ATUNORPI).

Salto Cavalcanti. Foto: Tony Ribeiro

O Salto Cavalcanti, é uma queda d’água localizada no Rio das Cinzas. O local, que possui uma vista deslumbrante costuma ser o palco de fins de semana e passeios com a família, atraindo tanto os moradores mais próximos quanto turistas de cidades mais distantes. Além do Salto, o Rio das Cinzas também é conhecido por suas corredeiras, que se dividem em volta da cidade proporcionando um espaço de diversão e lazer para as famílias.

Santuários da cidade atraem fiéis de diversos lugares. Foto: Tony Ribeiro

Enquanto as belezas naturais da cidade atraem diversos visitantes em busca de momentos de diversão e contato com a natureza, os atrativos religiosos reúnem diversos fiéis e peregrinos em busca de novas experiências com o que é Sagrado. A cidade conta com diversos atrativos religiosos, como o Santuário Diocesano Nossa Senhora da Conceição Aparecida e de Santo Inocêncio.

Na cidade, estão os restos mortais de Santo Inocêncio. Foto: Tony Ribeiro

Entre os atrativos religiosos, o Santuário de Santo Inocêncio se destaca. Segundo os religiosos, lá estão os restos mortais de Santo Inocêncio que, segundo a religião, foi um jovem romano que viveu na Itália no século III, quando os cristãos foram perseguidos pelo Império Romano e, por não renunciar a fé em Cristo, Inocêncio morreu decapitado e, por isso, é considerado um Mártir pela Igreja.

A LENDA DA COBRA

Além das paisagens deslumbrantes, do destaque na produção de café do Estado e da forte presença das tradições e turismo religioso, Tomazina também se destaca na região por ser conhecida como a “cidade sob uma cobra gigante”, que é fruto de uma lenda antiga, que conta a história de uma cobra gigante que está adormecida embaixo da cidade, com a cabeça embaixo da Igreja e o resto de seu corpo embaixo do Rio das Cinzas, e acordará com os pecados dos moradores para dizimar a cidade.

Lenda diz que a serpente está adormecida entre o Rio das Cinzas e a Igreja de Tomazina. Foto: Tony Ribeiro

Segundo a lenda, no finalzinho do século 19, quando o município começou a ser colonizado, duas moças engravidaram. Ambas não tinham marido e, devido aos costumes morais rigorosos da época, esconderam a gravide. Quando as crianças nasceram, as duas tiveram a mesma ideia: abandonar os bebês no Rio das Cinzas, que fica ao redor da cidade.

"Reza a lenda que uma das moças, jogou o filho num ponto de corredeiras, um pouco acima de onde hoje se encontra a Paróquia Nossa Senhora Aparecida, enquanto a outra, pôs seu filho em um ponto de remanso das águas, conhecido popularmente como “prainha”, um pouco para baixo de onde se localiza a Igreja."

Contudo, perto da “prainha”, existe um redemoinho, que fez com que o segundo bebê, ao invés de descer o Rio das Cinzas, seguindo o fluxo normal da água, subiu, e acabou se encontrando com o outro bebê, que descia o rio.

Reza a lenda que, quando as crianças acabaram se encontrando nas águas, juntaram-se, transformando-se em uma enorme serpente. Logo em seguida, o ser lendário entrou embaixo da Igreja e adormeceu. Segundo moradores, existiram pessoas que morreram jurando ter visto a cena da cobra cavando a terra e se acomodando sob a paróquia.

Outra curiosidade que desperta ainda mais o interesse sobre a lenda é que, algum tempo depois, apareceram rachaduras nas paredes da Igreja, e alguns moradores afirmam que as rachaduras são frutos do movimento da serpente tentando acordar.

Ainda segundo a lenda, os pecados dos tomasinenses vão acordar a serpente e, quando isso acontecer, a serpente se erguerá e destruirá a Igreja e unirá o Rio das Cinzas em linha reta, provocando a junção das corredeiras, acabando com a curva do rio e destruindo a cidade por completo.

Contudo, a cidade de Tomazina, com suas paisagens deslumbrantes, forte influência no turismo religioso e outros aspectos que tornam a cidade ainda mais interessante, é um destino perfeito para novas experiências. “No entanto, a cidade de Tomazina, com sua diversidade de ofertas, é um destino perfeito para quem deseja vivenciar diferentes aspectos do turismo em um só lugar”, afirmou Mara Sílvia de Mello Moraes.