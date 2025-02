Itaipu e Lindeiros alinham detalhes do Programa Mais Ideb com representantes de municípios

Secretários, coordenadoras e professores dos 16 municípios que compõem o Conselho de Desenvolvimento dos Municípios Lindeiros ao Lago de Itaipu se reuniram nesta terça-feira (18), em Santa Helena, para alinhar atividades e conhecer detalhes do Programa Mais Ideb, com foco na melhoria dos índices educacionais e na formação continuada de professores e alunos. No encontro, foram destacados os avanços alcançados em 2024 e apresentadas as metas para o ano.

O Programa Mais Ideb faz parte das atividades do Programa Itaipu Mais que Energia, alinhado às políticas do Governo Federal. A iniciativa é desenvolvida pela Rede de Educação dos Municípios Lindeiros – Mais Ideb, por intermédio de Convênio do Conselho de Desenvolvimento dos Municípios Lindeiros ao Lago de Itaipu com a Itaipu Binacional. O investimento da Itaipu é da ordem de R$ 24 milhões.

Resultados positivos

A gerente da Divisão de Educação Ambiental da Itaipu Binacional, Cintia Bená Valoto, destacou a continuidade do projeto de educação ambiental, que está em sua segunda edição. Ela mencionou que a renovação do projeto foi possível graças aos resultados positivos da edição anterior, com boa receptividade por parte de professores e alunos. "Ainda não temos o índice do Ideb, porque ano passado não teve a prova, mas já colhemos frutos com a satisfação dos professores e alunos. Por isso, conseguimos a renovação para mais um ano", concluiu.

A coordenadora do Programa Mais Ideb nos Municípios Lindeiros, Ana Paula da Silva, reforçou a relevância da reunião para alinhar as ações da Rede de Educação. "Tivemos a primeira reunião da Rede de Educação do Conselho de Desenvolvimento dos Municípios Lindeiros neste ano, uma reunião de alinhamento e apresentação dos integrantes", disse. "O objetivo é a melhoria da educação como um todo", afirmou.

As ações seguem em 2025, com expectativa de ampliação dos resultados já alcançados.

Engajamento

A coordenadora do Aprova Brasil, Adriana Castelan, enfatizou a importância do encontro para apresentar os resultados e os planos este ano. "Hoje o objetivo foi resgatar a conversa, o trabalho que foi executado em 2024 e apresentar os projetos para os novos secretários de educação", explicou. Ela destacou o engajamento dos municípios lindeiros e a satisfação das equipes que já conhecem o programa, além da expectativa dos novos integrantes. "Foi um encontro muito bacana, muito proveitoso", completou.