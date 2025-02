Assembleia vai debater resultados do primeiro ano dos novos pedágios no Paraná

A cobrança das tarifas nos novos contratos de pedágio do Paraná completa um ano em março. Para avaliar esse primeiro período, a Frente Parlamentar das Engenharias e Infraestrutura da Assembleia Legislativa do Paraná realizará uma audiência pública no dia 24 de março, às 9h, no Plenarinho.

O evento tem como objetivo analisar os resultados, desdobramentos e perspectivas da nova concessão. Com o tema "Primeiro Ano dos Pedágios: Resultados, Desdobramentos e Perspectivas", a audiência reunirá autoridades, representantes das concessionárias, órgãos fiscalizadores e a sociedade civil organizada.

Por proposição do deputado Fabio Oliveira, a audiência será essencial para orientar os próximos anos dos contratos de concessão. “Não podemos esquecer o passado, quando obras ficaram inacabadas, denúncias foram feitas e acordos de leniência foram firmados com as concessionárias”, alertou o parlamentar.

“O nosso objetivo é garantir transparência ao cidadão paranaense e fiscalizar as ações realizadas nesse primeiro ano, além de acompanhar os planos para o futuro”, acrescentou Fabio Oliveira. Também participarão representantes do setor produtivo e de entidades de classe, como o CREA-PR e o Instituto de Engenharia do Paraná (IEP).

A Frente Parlamentar das Engenharias e Infraestrutura tem acompanhado de perto o novo modelo de concessão, promovendo reuniões periódicas com o setor produtivo e entidades como o G7, grupo que reúne as principais federações empresariais do estado.

Esses encontros têm sido fundamentais para debater os contratos e avaliar a qualidade da infraestrutura viária do Paraná. O evento será aberto ao público e representará uma oportunidade para que a população acompanhe a evolução do novo pedágio e contribua com sugestões e questionamentos.