Santana do Itararé promove mutirão de combate a Dengue

Na última semana, o município de Santana do Itararé, no Norte Pioneiro, realizou um importante mutirão de combate à dengue, com a participação ativa de Agentes de Endemias, Agentes Comunitários de Saúde e da Vigilância Sanitária. O objetivo da ação foi a remoção de criadouros do mosquito Aedes Aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya.

Durante o mutirão, cada profissional desempenhou um papel fundamental na identificação e eliminação de possíveis focos do mosquito. Os Agentes de Endemias realizaram vistorias em imóveis e áreas públicas, enquanto os Agentes Comunitários de Saúde atuaram diretamente com as famílias, orientando sobre os cuidados e prevenção. A Vigilância Sanitária apoiou o trabalho de fiscalização e controle, colaborando para que a ação fosse realizada com eficácia.

A ação foi destacada como um grande avanço no enfrentamento da dengue, reforçando a importância da união entre os profissionais de saúde e a população. A participação de moradores foi essencial para o sucesso do mutirão, que contribui significativamente para a redução dos focos do mosquito e a prevenção da doença na cidade.

A Prefeitura agradeceu a todos os envolvidos, enfatizando o esforço e dedicação de cada Agente de Endemias, Agente Comunitário de Saúde, Vigilância Sanitária e da população, que contribuiu ativamente para o êxito da ação.

A luta contra a dengue é um compromisso contínuo e coletivo, com a cidade mantendo o foco na promoção da saúde pública e na prevenção de doenças. A ação desta semana reforça a importância de ações conjuntas e o trabalho colaborativo na proteção da saúde de todos.