Audiência Pública discute distribuição de verbas do Plano Nacional Aldir Blanc no Paraná

Representantes da cultura paranaense, artistas e gestores públicos se reuniram nesta sexta-feira (14) no Auditório Legislativo da Assembleia Legislativa do Paraná para a audiência pública sobre a “Distribuição das verbas do Plano Nacional Aldir Blanc no Paraná”. A iniciativa foi do deputado estadual Goura (PDT) e visou discutir estratégias para ampliar o acesso aos recursos culturais em todos os municípios.

Goura ressaltou a importância de apresentar as oportunidades de recursos culturais no início das gestões municipais, destacando o valor da adesão ao sistema nacional de cultura. Segundo ele, isso permite o acesso a recursos necessários para fortalecer as políticas culturais e impulsionar o desenvolvimento econômico e social nos municípios.

Laura Haddad, chefe da Coordenação de Desenvolvimento da Economia da Cultura da Secretaria de Estado da Cultura, destacou que 394 dos 399 municípios do Paraná já aderiram ao PNAB, garantindo o acesso aos recursos. Ela também enfatizou o suporte oferecido para que cada município consiga atender suas especificidades culturais por meio de coordenações regionais.

Representando o Ministério da Cultura, Roberta Martins elogiou a diversidade cultural do Paraná e a importância de discutir alternativas para garantir que os recursos cheguem a quem mais precisa. No cenário nacional, o governo federal destina R$ 3 bilhões, sendo metade para os estados e metade para os municípios. No Paraná, são cerca de R$ 17 milhões anuais.

A audiência contou com a participação de gestores, produtores culturais e representantes de diferentes áreas culturais, como Marino Júnior, presidente da Fundação Cultural de Curitiba, e Susy Oliveira, produtora cultural. O evento teve como objetivo promover o uso eficiente dos recursos e fortalecer a cultura como motor de geração de emprego e renda.