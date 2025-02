Itaipu Binacional e Itaipu Parquetec concluem mais seis encontros dos Núcleos de Cooperação Socioambiental

A Itaipu Binacional e o Itaipu Parquetec realizaram mais uma semana de encontros pelo Paraná com os Núcleos de Cooperação Socioambiental. As seis reuniões aconteceram em Irati, Turvo, Laranjeiras, Paranaguá, Pinhais e União da Vitória, contando com a presença de mais de 360 instituições e quase 500 participantes.

As discussões versaram sobre qualidade ambiental, qualificação para o trabalho, degradação da água, diversidade econômica, tratamento de resíduos sólidos e atração de novas empresas. Os temas em comum reforçaram a importância da união de esforços na busca por soluções em comunidade.

Foi o terceiro encontro de trabalho presencial desde a formação dos núcleos, em 2024, dentro da proposta de governança participativa do programa Itaipu Mais que Energia, alinhado às estratégias do Governo Federal. A participação massiva de ONGs, poder público, universidades, movimentos sociais e grupos organizados mostra que esses espaços já estão consolidados como ambientes de aprendizado e colaboração.

Encontros estão tendo participação expressiva. Foto: Adilson Borges/Itaipu Parquetec

A primeira rodada de encontros segue até o dia 12 de março. O próximo encontro será em Realeza, nesta terça-feira (18). Nas semanas seguintes, os encontros acontecerão em Maringá e Cornélio Procópio (25), Paranavaí e Rolândia (26), Cianorte e Faxinal (27).

Participação feminina

A presença feminina nas discussões dos núcleos tem sido cada vez mais evidente. As mulheres representam instituições ligadas à proteção da vida humana, ao meio ambiente, à luta pela reforma agrária, entre outras causas.

A presidente da União das Casas Familiares Rurais do Brasil, Maria da Aparecida Gtsser, participou do encontro em Turvo. “O encontro está sendo muito importante porque estamos trazendo a nossa experiência para o fortalecimento junto às demais entidades sociais. Queremos fortalecer o nosso núcleo e as nossas organizações na base”, afirmou.

A técnica em Agroecologia Ana Júlia do Nascimento participou do encontro em Irati, representando a Associação Boa Esperança, localizada no município de Teixeira Soares, no assentamento São Joaquim. “Nós, agricultores e agricultoras, estamos participando do núcleo e discutindo várias temáticas da agricultura familiar. Dois pontos principais foram debatidos: o saneamento básico e a matriz econômica. Nosso grupo concluiu que, para termos uma matriz econômica eficiente, precisamos valorizar a agroecologia, pois ela traz muitos benefícios, tanto para as famílias agricultoras quanto para a sociedade em geral”, frisou.

Os núcleos avançaram na construção da chamada “teoria da mudança”, abordagem que enfatiza a importância do planejamento estratégico para a transformação social e ambiental. O conceito reforça que agir sem planejamento pode resultar em iniciativas ineficazes, enquanto uma teoria sem aplicação prática não produz efeito.

Com esse direcionamento, as organizações participantes saíram dos encontros com maior clareza sobre os desafios e os caminhos para a mudança, além da definição de uma agenda de ações. O planejamento prevê atribuições específicas para diversas instituições, que contribuirão, de acordo com suas áreas de atuação, para a resolução dos desafios regionais.

Sobre os Núcleos

Os 21 Núcleos de Cooperação Socioambiental foram constituídos em 2024, a partir do programa Itaipu Mais que Energia, iniciativa alinhada às estratégias do Governo Federal para o meio ambiente e a transformação social. A estratégia abrange os 399 municípios do Paraná e 35 do sul do Mato Grosso do Sul, área de atuação prioritária da usina.

Eles constituem um espaço de escuta ativa, formação e educação, baseados na metodologia da governança participativa. A ideia é que as instituições parceiras se mobilizem coletivamente para melhorar a qualidade de vida e promover um futuro sustentável para as comunidades.

Em todos os encontros, está sendo divulgada a agenda geral das atividades dos núcleos. Estão previstos mais encontros presenciais, workshops, capacitação para os participantes, cursos online, webinars, oficinas de construção de hortas comunitárias e fabricação de biodigestores, além de cursos para merendeiras sobre segurança alimentar.