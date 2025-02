Santana do Itararé intensifica combate à dengue com mutirão de limpeza

Na última semana, a cidade de Santana do Itararé realizou uma importante ação para combater a proliferação e criação do mosquito da dengue na cidade. Durante a semana, os setores de saúde e vigilância sanitária realizaram um mutirão de limpeza afim de eliminar todos os criadouros do Aedes Aegypt da cidade.

Continua após a publicidade

Em uma ação que reuniu Agentes de Endemia, Agentes Comunitários de Saúde e a equipe de Vigilância Sanitária da cidade, o foco do mutirão foi limpar os pontos da cidade que estavam em condições de abrigar criadouros do mosquito da dengue, facilitando sua proliferação no município e prejudicando a saúde dos moradores.

Durante o mutirão, os envolvidos na ação realizaram uma limpeza geral nas ruas e bairros da cidade, retirando entulhos e fazendo o descarte correto de lixos, materiais recicláveis e entulhos que estavam pela cidade, promovendo maior segurança para a população.

Continua após a publicidade

Nas redes sociais, a prefeitura de Santana do Itararé expressou a importância da ação para a cidade, sendo um avanço significativo para a eliminação da dengue no município. “Essa ação representou um grande avanço na eliminação do mosquito transmissor da dengue, reforçando a importância da união entre profissionais de saúde e população”, afirmou a prefeitura.

Além disso, a prefeitura também agradeceu a todos os envolvidos na ação, que foi desenvolvida para melhorar a qualidade de vida e saúde local. “Nosso sincero agradecimento a todos os envolvidos: Agentes de Endemias, Agentes Comunitários de Saúde, Vigilância Sanitária e cada pessoa que contribuiu para essa missão. Seu esforço e dedicação fazem toda a diferença, e é com grande orgulho que celebramos mais uma ação bem-sucedida”, enfatizou a prefeitura.