Assembleia Legislativa marca presença no Paraná Mais Cidades

Quarenta e dois deputados estaduais participaram, nesta quinta-feira (13), do evento do governo do Estado, que acontece em Foz do Iguaçu. Foto: Rogério Machado/Alep

A Assembleia Legislativa do Paraná marcou forte presença no primeiro dia do Paraná Mais Cidades. Quarenta e dois deputados estaduais participaram, nesta quinta-feira (13), do evento do governo do Estado, que acontece em Foz do Iguaçu, reunindo representantes dos 399 municípios e de órgãos estaduais visando a modernização da gestão pública. Como parte do programa Assembleia Itinerante, de aproximação do Poder Legislativo com a população, um estande foi instalado para receber os participantes e cerca de quatro mil pessoas são esperadas até sexta-feira (14), no Centro de Convenções do Hotel Rafain.

“Vamos devolver aos paranaenses, para o Poder Executivo, R$ 200 milhões para um grande programa de construção de creches no Estado do Paraná. Vamos avançar no programa Asfalto Novo, Vida Nova, que a Assembleia já foi parceira do governo, pavimentando as menores cidades do Paraná. E agora vamos estender para as cidades com até 50 mil habitantes. Teremos também um grande programa de instalação de luz de LED em todos os municípios do Paraná”, disse Curi.

O Paraná Mais Cidade pretende apresentar as ações do Estado e impulsionar novas parcerias, principalmente diante da renovação das administrações municipais. O evento é uma atualização do Governo 5.0, encontro promovido duas vezes pela administração estadual também na região Oeste. O governador Carlos Massa Ratinho Junior abriu a programação com uma palestra pela manhã.

No primeiro grande evento com prefeitos e prefeitas após a posse como presidente do Poder Legislativo e ao lado de diversos parlamentares, o deputado Alexandre Curi (PSD) exaltou a parceria com o governo do Estado e definiu como uma hora estar à frente de um Poder Legislativo ágil, moderno e econômico. “Nos últimos dois anos, com a economia desses deputados, devolvemos mais de R$ 800 milhões ao governo, que tem o compromisso de aplicar 100% desses recursos nos municípios do Paraná”, afirmou.

Ele adiantou que, nesta-sexta-feira, ao lado do governador Ratinho Junior e dos parlamentares, haverá o anúncio de mais uma grande parceria para levar qualidade de vida à população com investimentos municipais.

O evento

No Paraná mais Cidades são oferecidos palestras e workshops para capacitar agentes públicos, além de uma Feira de Serviços, na qual os participantes terão a oportunidade de interagir diretamente com as Secretarias de Estado e representantes de órgãos como, além da Assembleia Legislativa, o Tribunal de Contas, Ministério Público, Defensoria Pública e Sistema S. Essa estrutura promove uma agenda completa de contatos para fortalecer a eficiência na gestão pública.

“O evento demostra um pouco do sucesso que vivemos sob o governo Ratinho Junior. Essa união entre o Poder Executivo, secretários de Estado e quase os 399 prefeitos, para demostrar os programas e onde estará o dinheiro o Estado nos próximos anos. E a Assembleia e os deputados têm um papel fundamental nesse processo, pois fazem esse meio de campo entre as necessidades dos municípios e o governo”, afirmou o primeiro-secretário da Assembleia, deputado Gugu Bueno (PSD).

O presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Assembleia, deputado Ademar Traiano (PSD) reforçou a importância desta interação como forma de auxiliar os gestores municipais. “O governador foi muito incisivo hoje sobre a disponibilidade de recursos. Há um desejo enorme de investir no interior e melhorar a qualidade de vida nos municípios, mas é fundamental que os prefeitos elaborem projetos para contarem com esses recursos”, acrescentou.

Também estiveram presentes no evento os deputados Jairo Tamura (PL); Dr Leônidas (CDN); Adão Litro (PSD); Danian Couto (Podemos); Marli Paulino (SD); Fábio Oliveira (Podemos); Requião Filho (PT); Marcio Pacheco (PP), Luiz Fernando Guerra (União), Marcelo Rangel (PSD); Alexandre Amaro (Republicanos); Adriano José (PP); Do Carmo (União); Hussein Bakri (PSD); Artagão Junior (PSD); Nelson Justus (União); Matheus Vermelho (PP); Maria Victoria (PP); Anibelli Neto (MDB); Cobra Repórter (PSD); Mabel Canto (PSDB); Crsitina Silvestri (PP); Evandro Araújo (PSD); Alisson Wandscheer (SD); Pedro Paulo Bazana (PSD); Reichembach (PSD); e Moacyr Fadel (PSD).