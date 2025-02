Assembleia Itinerante recebe reivindicações e entrega homenagens em Cascavel

Uma expressiva participação parlamentar marcou a estreia da Assembleia Itinerante em Cascavel. O programa de interiorização do Poder Legislativo estadual realizou, nesta terça-feira (12), uma sessão especial no prestigiado Show Rural Coopavel. O evento foi um momento de homenagens a personalidades e entidades que contribuíram para o desenvolvimento e fortalecimento do agronegócio no Oeste do Estado, além de possibilitar a coleta de demandas e reivindicações da população e da sociedade civil organizada da região.

Criado pela Mesa Executiva com o objetivo de aproximar o Parlamento dos paranaenses, o projeto chegou à sua 17ª edição, reunindo lideranças, autoridades, políticos, secretários de Estado e empresários dos mais diversos setores.

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Alexandre Curi (PSD), ressaltou a participação inédita da Assembleia Itinerante no Show Rural.

“É a maior feira do agronegócio da América Latina. O que há de inovação, sustentabilidade e tecnologia está aqui. A expectativa deste ano é de um faturamento superior a R$ 6 bilhões. São 370 mil pessoas circulando pelo Show Rural, que tem um tema mundial: o agronegócio aliado à sustentabilidade e à produção sustentável. A Assembleia do Paraná fez questão de estar presente com seu estande e com esta sessão especial para homenagear empresários, autoridades e entidades que contribuem para o desenvolvimento do Oeste do Paraná.”

Para o primeiro-secretário, deputado Gugu Bueno (PSD), que é de Cascavel, o evento enche o coração de alegria e orgulho. “Saber que aqui, no Oeste do Paraná, acontece o maior evento do agronegócio da América Latina, um setor tão importante, nos dá uma satisfação imensa. Recebemos, de braços abertos, visitantes de todo o Paraná, do Brasil e do mundo.” Ele ainda destacou que, em dois anos de interiorização, a Assembleia recebeu cerca de quatro mil reivindicações da população.

A segunda-secretária, deputada Maria Victoria (PP), afirmou que a Assembleia Legislativa busca ampliar parcerias com o setor produtivo e com o governo do Estado para gerar mais negócios, oportunidades e empregos. “É impressionante o tamanho e a força do Show Rural. A presença da Assembleia aqui é fundamental para ouvir as demandas dos paranaenses e contribuir para um ambiente favorável aos negócios e à geração de riquezas.”

O presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Assembleia, deputado Ademar Traiano (PSD), ressaltou que esta edição do evento de interiorização registrou a maior presença de deputadas e deputados da história da Assembleia Itinerante, demonstrando o prestígio tanto do Show Rural quanto da cidade de Cascavel.

Também cascavelense, o deputado Marcio Pacheco (PP) definiu o Show Rural como um dos maiores orgulhos da cidade e o maior espetáculo do agronegócio do Brasil. “Aqui estão a economia, a produção de alimentos, a tecnologia, a inovação e muitas outras iniciativas incríveis”, afirmou. Ele também destacou a importância da proximidade entre a Assembleia e os paranaenses. “Não há nada mais essencial do que ouvir as pessoas. Precisamos atender às expectativas da população e, para isso, devemos estar próximos.”

O deputado Batatinha (MDB) agradeceu a presença dos parlamentares em Cascavel, destacando a importância da política para cuidar da população.

O deputado Professor Lemos (PT) mencionou a presença da agricultura empresarial e familiar no evento, além da pesquisa, da troca de experiências e do desenvolvimento sustentável. “Cresci na roça, minha família ajudou a construir a Coopavel e participa do evento desde a primeira edição. O Show Rural reúne empresas que impactam a região, o estado, o país e o mundo.”

Presidente da Comissão da Agricultura da Assembleia e também produtor rural, o deputado Anibelli Neto (MDB) exaltou os avanços tecnológicos apresentados na feira. “Apesar dos desafios, o agronegócio segue crescendo e se mantendo forte no Paraná e no Brasil. Nossa safra já começou, e a expectativa é de que muitos recursos sejam injetados na economia dos municípios. É gratificante participar deste momento e receber as demandas da sociedade.”

“Muitos dizem que os políticos só aparecem em época de eleição, mas com esta Assembleia é diferente. Estamos percorrendo o Paraná, ouvindo as reivindicações da população e enfrentando críticas, mas sempre próximos das pessoas”, destacou o líder do governo, deputado Hussein Bakri (PSD).

O deputado Fabio Oliveira (Podemos) ressaltou o orgulho de participar do Show Rural, destacando a grandiosidade e a relevância do evento para a América Latina e o mundo. “Nosso mandato tem um perfil técnico, e é essencial estarmos aqui para apresentar nossas ações em defesa do setor produtivo, apoiar as federações e, principalmente, ouvir as demandas.”

“Esta é uma das maiores feiras do Brasil e movimenta o agronegócio, que é o motor do desenvolvimento econômico do Paraná. Aqui, acompanhamos as tecnologias que serão aplicadas no futuro no campo e no agronegócio paranaense”, afirmou o deputado Luiz Fernando Guerra (União).

O deputado Luis Corti (PSB) destacou a recente aprovação, pela Assembleia, da nova Lei de Licenciamento Ambiental, fundamental para o setor.

Também participaram da sessão especial a deputada Marli Paulino (SD) e os deputados Moacyr Fadel (PSD), Nelson Justus (União), Adão Litro (PSD), Jorge Tamura (PL), Luiz Claudio Romanelli (PSD), Artagão Jr. (PSD), Do Carmo (União), Denian Couto (Podemos), Alexandre Amaro (Republicanos) e Alisson Wandscheer (SD).

Coopavel

O presidente da Coopavel, Dilvo Grolli, destacou a importância do Paraná no cenário nacional do agronegócio. “O Paraná ocupa apenas 2,3% do território nacional, mas produz 40 milhões de toneladas de grãos, o que representa 12% das 322 milhões de toneladas produzidas no Brasil. Esse desempenho veio acompanhado de empreendedorismo. Por isso, somos líderes na produção nacional de frango, segundos na produção de suínos, terceiros na produção de leite e os maiores produtores de tilápia do Brasil.”

Ele explicou que, diferentemente de outros eventos, o foco da feira não está na gastronomia ou em shows artísticos, mas sim em “levar tecnologias e inovações para o futuro rural.”

Grolli agradeceu a realização da Assembleia Legislativa no evento e a presença de deputados estaduais, federais, prefeitos e governadores. “Isso cria uma sinergia entre produtores e autoridades, permitindo que sejam criadas condições para um futuro ainda mais promissor.”

O presidente da Câmara de Cascavel, vereador Tiago Almeida, reconheceu o compromisso da Assembleia Legislativa com o município e entregou um documento com as demandas do poder público e das entidades locais ao presidente Alexandre Curi.

Entre as autoridades presentes, destacaram-se o ex-governador Mario Pereira, um dos homenageados do evento, o ex-governador Orlando Pessuti, o ex-prefeito de Curitiba Rafael Greca e o ex-deputado estadual e prefeito de Londrina, Tiago Amaral.

Homenageados

Durante a solenidade, diversas autoridades, empresários e personalidades da região foram reconhecidos pelo Poder Legislativo.

O presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, deputado Alexandre Curi, e o primeiro secretário, deputado Gugu Bueno, entregaram o certificado de menção honrosa à Cooperativa Agroindustrial Coopavel, fundada em 1970, cuja atuação é consolidada na produção de grãos, suínos, aves e peixes, além de contar com 18 agroindústrias que impulsionam a economia e a geração de empregos na região. Também foi homenageada a Eucatur, uma das maiores empresas de transporte rodoviário do Brasil, fundada em 1964 em Cascavel, representada por Assis Gurgacz e seu filho, Assis Marcos.

A lista de homenageados indicada pelo deputado Gugu Bueno incluiu ainda o ex-governador Mário Pereira, que também atuou como deputado estadual, secretário de Estado, vice-governador e construiu sua trajetória em Cascavel; o Grupo Pluma, referência em genética avícola, representado pelo diretor Adroaldo Paludo; e o empresário Valdinei Antônio da Silva.

Os deputados Gugu Bueno, Alexandre Curi, Batatinha, Hussein Bakri e Márcio Pacheco assinaram em conjunto a menção honrosa concedida a Ibrahim Faiad, empresário do setor financeiro e do agronegócio, com destaque na formulação de políticas públicas.

O deputado Anibelli Neto homenageou o dentista, ex-vereador e ex-prefeito de Cafelândia, Estanislau Mateus Franus; o empresário do ramo farmacêutico José Gaudêncio Alves de Brito; um dos fundadores da Coopavel, José Vicente Ballico; o ex-prefeito de Santa Helena, Júlio Morandi; o professor e ex-prefeito de Iguatu, Martinho Lucas de Godoy; o professor e ex-prefeito de Santa Lúcia, Renato Tonidandel; e a ex-vereadora Salete Frizon.

O deputado Batatinha prestou homenagem ao pioneiro do setor imobiliário e fundador do Grupo Mantovani, Alexandre Montovani Neto; ao primeiro diretor da Guarda Municipal de Cascavel, Avelino José Novakoski; à empresária do ramo imobiliário, Julieta Garcia Nicolodi; à gestora de projetos sociais Rosely Terezinha Vascelai; e ao ex-vereador Oranides Alves de Souza.

O deputado Fabio Oliveira prestou seu reconhecimento à Coordenadoria de Desenvolvimento Econômico Sustentável de Cascavel (Codesc), representada por Ricardo Lora; ao contabilista Jovane dos Santos Borges; à Nova Igreja Batista de Cascavel, representada pelos pastores Jeferson e Cláudia Borges e Thiago Selvo; e à Verdade Igreja Cascavel, representada pelos pastores Gilvano e Débora Souza.

O líder do governo, deputado Hussein Bakri, homenageou o ex-prefeito de Quatro Pontes, Antonio Rudi Leobet; o empresário Beto Allmayer; a Empresa Schumacher, representada por Adair João Schumacher; o empresário e sócio fundador da Disan, Jaime Zorzetto; a MCR Amidos, representada por Clovis Schurt; a Nutriplan, representada por Wanderlei Hoffmann; o presidente fundador da Nutriplan, Ronaldo Roberto Scherer; o empresário e fundador da Sooro, Wilian da Silva; e o proprietário da HBrasil, Pedro Pereira Oliveira.

O deputado Márcio Pacheco escolheu homenagear entidades e instituições locais: o Hospital Universitário do Oeste do Paraná (HUOP), representado pelo diretor-geral Rafael Muniz de Oliveira; o projeto Talentos de Jesus, idealizado por Valdinei Silva, presidente do Futebol Clube Cascavel, e representado no evento por Carlos Eduardo e Márcia Solange Polak Silva; o Clube de Tiro Guairacá, fundado em 1961, representado por Fernando Pereira Rodrigues; e a Comunidade Católica Tabor, representada pelo fundador e vereador de Cascavel, Everton César Guimarães.

A homenagem do deputado Professor Lemos foi destinada à Apae de Cascavel, representada por João Maschio; ao Núcleo Sindical APP Cascavel, representado por Marta da Silva Soligo; ao Centro de Estudos do Menor e Integração à Comunidade (Cemic), representado por Genésio Pegoraro; à associação Apofilab, representada por Marcelo Barroso da Silva; e à Caut, associação que apoia famílias de autistas em Cascavel, representada por Idilsa Fermo.

Receberam menção honrosa, por iniciativa do deputado Luiz Claudio Romanelli, o empresário Edson José de Vasconcelos; o presidente do Conselho Superior do Programa Oeste em Desenvolvimento (POD), Rainer Zielasko; e o diretor-presidente do Grupo MVS, Marcos Vinícius Pires de Souza.

Por fim, o reconhecimento do deputado Luiz Corti foi concedido ao proprietário da Friella, Daniel Valiati, e ao presidente da Globoaves, Roberto Kaefer, representado por seu filho, Daniel Kaefer.