Bônus Itaipu derruba a inflação de janeiro para o menor nível em mais de 30 anos

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de janeiro foi de 0,16%, a menor variação para um mês de janeiro desde a implantação do Plano Real, em 1994. O resultado foi divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), nessa terça-feira (11), e confirma o impacto positivo do chamado Bônus Itaipu na inflação do período.

Dos nove grupos pesquisados, o de Habitação foi o que teve maior queda, de 0,46%, puxado pelo subitem Energia Elétrica Residencial, que recuou 14,21%. Também registraram queda os grupos Vestuário e Comunicação, mas de apenas 0,01% cada um, com menor impacto no resultado final.

O Bônus Itaipu teve origem no saldo positivo de R$ 1,3 bilhão na Conta de Comercialização de Energia Elétrica da Itaipu. Esse valor foi distribuído como crédito, em janeiro, na conta de luz de consumidores residenciais e rurais que tiveram consumo inferior a 350 quilowatts-hora (kWh) em ao menos um mês de 2023. O desconto médio na tarifa foi de R$ 16,66, alcançando R$ 49, conforme o consumo.

O diretor-geral brasileiro da Itaipu, Enio Verri, disse que a redução do preço da energia elétrica ajuda o País a conter a inflação e pode contribuir para baixar o valor de outros produtos e serviços, beneficiando o consumidor na ponta. Além disso, implica em cálculos futuros de queda da taxa de juros. “Isso sim é importante. Hoje temos uma taxa de juros muito alta e a queda da inflação resulta futuramente na queda da taxa de juros, que aumenta o poder de consumo da população”, afirmou.

O Bônus Itaipu

O Bônus Itaipu refere-se ao saldo positivo registrado na chamada Conta Itaipu, uma regulamentação do setor elétrico brasileiro sobre a energia produzida pela usina de Itaipu, adquirida pela Empresa Brasileira de Participações em Energia Nuclear e Binacional (ENBpar) e repassada às distribuidoras. Desde 2018, essa conta tem apresentado saldo positivo.

A distribuição do saldo de R$ 1,3 bilhão foi aprovada foi em novembro de 2024 pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e anunciada pelo Ministério de Minas e Energia (MME

Sobre o IPCA

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) é calculado pelo IBGE desde 1980 e abrange as famílias com rendimento de 1 a 40 salários mínimos, de dez regiões metropolitanas do País, além dos municípios de Goiânia, Campo Grande, Rio Branco, São Luís, Aracaju e de Brasília.

Para o cálculo do índice do mês, de acordo com o IBGE, foram comparados os preços coletados entre 28 de dezembro e 29 de janeiro de 2025 (referência) com os preços vigentes no período de 29 de novembro a 27 de dezembro de 2024 (base).