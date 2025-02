Assembleia aprova série de campanhas para aumentar conscientização e prevenção de doenças

Quatro projetos de lei voltados para o aumento da conscientização e enfrentamento de doenças foram aprovados nesta terça-feira (11) durante as sessões plenárias da Assembleia Legislativa do Paraná. As propostas buscam promover campanhas educativas e eventos voltados para a prevenção de várias enfermidades.

O projeto de lei 574/2023, dos deputados Márcio Pacheco (PP), Douglas Fabrício (CD) e Tercilio Turini (MDB), institui a Semana de Conscientização da Importância do Uso da Vitamina D, que ocorrerá na segunda semana de novembro. A proposta visa promover ações de educação, palestras e seminários para alertar sobre os benefícios da vitamina D e os riscos de sua deficiência, que, segundo pesquisas, afeta cerca de 77% da população de Curitiba.

O projeto de lei 463/2024, de autoria do deputado Delegado Tito Barichello (União), institui a Campanha Permanente sobre a Síndrome de Williams, com o objetivo de informar a população sobre essa condição genética rara. A doença é associada a dificuldades alimentares, problemas cardíacos e neurológicos, e atrasos no desenvolvimento.

A deputada Marli Paulino (SD) assinou o projeto de lei 191/2024, que cria a Campanha Permanente de Conscientização e Prevenção da Sepse Neonatal, uma infecção grave que afeta recém-nascidos. Estima-se que 15 a 24% das mortes neonatais sejam causadas por sepse, uma condição que pode ser fatal se não tratada rapidamente.

O projeto de lei 285/2024, do deputado Cobra Repórter (PSD), institui a Campanha Permanente de Conscientização e Prevenção às Hepatites Virais, nomeada "Campanha Nikole Bozza", em homenagem à arquiteta paranaense que faleceu em 2024 devido à Hepatite A.

Além dessas proposições, o deputado Ney Leprevost (União) propôs a criação da Campanha Estadual de Conscientização sobre a Segurança Digital, com o objetivo de alertar a população sobre os riscos de crimes virtuais. A proposta busca promover campanhas educativas e debates sobre segurança digital no estado.