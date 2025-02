Norte Pioneiro tem alerta de perigo para calor intenso e tempestades

O Instituo Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu nesta terça-feira (11) alertas de risco para uma onda de calor intenso e o risco de tempestades para diversas regiões do estado do Paraná, o que inclui a região do Norte Pioneiro.

Continua após a publicidade

De acordo com as informações divulgadas pelo Inmet, há dois alertas relacionados as chuvas, sendo um para chuvas intensas e outro para o risco de tempestades. Em ambas as situações, a região do Norte Pioneiro aparece no mapa meteorológico do instituo. Em relação as chuvas, há previsão de 20 a 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia, o que pode causar risco de alagamentos. Já no alerta para tempestade, além do volume de água também há risco de ventos de 40 a 60 km/h, o que pode causar queda de energia e árvores. O alerta é válido até a tarde desta quarta-feira (11).

Se por um lado há risco de tempestades, por outro o que preocupa é uma onda de calor intenso que chega ao estado nesta quarta-feira e algumas regiões podem registrar até 5°C acima da média histórica. Além disso, a previsão do Inmet é que o período de calor intenso seja prolongado com extensão de até cinco dias.

Continua após a publicidade

Na região do Norte Pioneiro, os últimos dias tem variado entre chuvas intensas e calor intenso. A onda de calor também deve castigar os moradores da região nos próximos dias. Para se ter uma ideia, na última segunda-feira (10) o município de Santo Antônio da Platina registrou o dia mais quente de 2025 com termômetros marcando 33,2°C.

A orientação dos órgãos de Saúde é para que as pessoas evitem a exposição ao sol entre as 10h00 e as 16h00, além de consumir água com frequência para evitar a desidratação. Os alimentos ultrapocessados e gordurosos também devem ser evitados, com preferência para frutas, verduras e legumes. Outra dica é para que as pessoas redobrem os cuidados com banhos de piscina e principalmente em rios e represas para evitar o risco de afogamentos e morte.