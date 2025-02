Deputados estaduais cobram ação urgente do DNIT para recuperação da Rodovia do Café

Diversos pontos da BR 376 estão em situação precária e colocam em risco a segurança dos milhares de pessoas que trafegam diariamente pela rodovia federal. Ondulações e buracos nas pistas, acostamentos sem condições de parada de veículos em vários locais, falta de sinalização e de marcadores de pista (conhecidos como olho de gato), além de muitas falhas nos serviços de atendimento aos usuários da estrada.

São alguns dos problemas apontados em requerimento apresentados pelos deputados estaduais Tercillio Turini (MDB), Jairo Tamura (PL), Alexandre Amaro (Republicanos), Luís Corti (PSB) e Luiz Fernando Guerra (União), que cobram do DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes) ações urgentes de recuperação da Rodovia do Café.

"Estima-se que serão necessários mais 120 dias, pelo menos, para a concessionária passar a administrar a Rodovia do Café. Entendemos que é um período muito longo para a BR continuar em péssimas condições, como se encontra agora. Estamos chegando próximo do transporte da safra de verão, com aumento considerável de caminhões e bitrens circulando pela rodovia em direção aos Campos Gerais e Porto de Paranaguá. Dessa forma, alertamos que os riscos de acidentes crescem bastante" - apontam. Os deputados enfatizam que a ação emergencial do DNIT, com equipamentos próprios ou empresa contratada, é essencial para preservar vidas. "O DNIT inclusive pode ser responsabilizado pelos acidentes que aconteçam na Rodovia do Café" - salientam. Continua após a publicidade

O deputado Tercilio Turini, que encabeçou as assinaturas do documento aprovado na sessão desta terça-feira (11) da Assembleia Legislativa, informa que os trechos mais deteriorados estão em Imbaú, Bairro dos França, Ortigueira e Serra do Cadeado, numa extensão de aproximadamente 90 quilômetros. "É a principal via de ligação do Norte do Paraná à região dos Campos Gerais, à capital paranaense Curitiba, ao Porto de Paranaguá e ao Litoral, além dos outros estados do Sul do País. A cada dia que passa, a trafegabilidade torna-se ainda mais perigosa e aumentam os riscos de acidentes em vários pontos da chamada Rodovia do Café", destaca o requerimento ao DNIT.

Com o fim da concessão da BR 376 à iniciativa privada, em novembro de 2021, a rodovia voltou a ser administrada pelo governo federal. Os deputados citam que, desde então, acumulam-se os problemas. "Os motivos estão ali expostos: falta de recuperação imediata dos trechos em situação precária e também de manutenção preventiva, fundamental para evitar que as más condições aumentem dia a dia" - diz Tercilio Turini. O requerimento argumenta que mesmo com a nova concessão da BR 376 já definida para a concessionária CCR, que venceu o leilão recentemente, a empresa só deve assumir a gestão da rodovia a médio prazo.

Tercilio Turini acrescenta que o requerimento será encaminhado ao Ministério Público Federal como um alerta e para acompanhamento das ações do DNIT em relação à BR 376.