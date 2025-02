Itaipu vai investir em espaço da agricultura familiar no Show Rural Coopavel

Encontro de Itaipu com lideranças no Show Rural. Foto: William Brisida/Itaipu Binacional.

Considerado um dos maiores eventos do agronegócio da América Latina, o Show Rural Coopavel vai ampliar o espaço dedicado à agricultura e à agroindústria familiar em 2026. O anúncio foi feito nessa quarta-feira (10), em Cascavel (PR), pelo diretor-geral brasileiro da Itaipu, Enio Verri, na abertura da programação do Espaço Impulso, uma iniciativa da Binacional em parceria com o Itaipu Parquetec e a Cooperativa Agroindustrial de Cascavel (Coopavel).

Continua após a publicidade

De acordo com Verri, a Binacional vai investir R$ 2 milhões no projeto, que terá o apoio da própria Coopavel e de parceiros da Vitrine Tecnológica de Agroecologia (Vital). A área do pavilhão, hoje de 450 metros quadrados, será ampliada para 800 metros quadrados, elevando de 45 para 81 espaços de comercialização. “Queremos que a agricultura familiar também possa mostrar no Show Rural o que ela produz e consiga novos parceiros comerciais para vender a sua produção”, declarou.

O diretor disse que a demanda por alimentos saudáveis, produzidos pelos agricultores familiares, vai aumentar com a redução do limite de alimentos processados e ultraprocessados no cardápio das escolas públicas. Os novos parâmetros foram anunciados na semana passada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, durante o Encontro Nacional do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae), em Brasília. O compromisso do Governo Federal é garantir que todas as crianças tenham acesso a refeições escolares saudáveis até 2030.

Continua após a publicidade

“Para isso, estamos fazendo um grande projeto de assessoria técnica rural para que esses profissionais atendam as famílias que estão na agricultura familiar. Queremos que essas famílias estejam preparadas, a partir de 2030, para entregar ao Pnae somente produtos orgânicos, garantindo uma alimentação de melhor qualidade e, lógico, pagando um melhor preço para o produtor”, completou.

Verri também anunciou investimentos da Binacional para a ampliação do Espaço Impulso. O objetivo da iniciativa é estabelecer, no Show Rural, uma área destinada à inovação e à tecnologia aplicadas ao agronegócio, reunindo startups, empresários e produtores rurais.

Na sequência da cerimônia de abertura, o diretor-geral de Itaipu participou do painel “Políticas Públicas para a Sustentabilidade no Agronegócio”, ao lado do diretor-superintendente do Itaipu Parquetec, Irineu Colombo, e do diretor presidente da Coopavel, Dilvo Grolli.

“O conhecimento da inovação não se transmite por WhatsApp”, sustentou Colombo. “Então é preciso um espaço como esse para que os cientistas e aqueles que usam a aplicação da ciência no dia a dia consigam discutir soluções. Desde a viabilidade econômica, como a viabilidade do ponto de vista da sustentabilidade.

Dilvo Grolli agradeceu o apoio de Itaipu – especialmente para os agricultores do Oeste paranaense – e destacou que, hoje, o tema da sustentabilidade está inserido nas ações do agronegócio. “Todos nós temos uma consciência, temos líderes que estão falando a mesma linguagem, e estão trabalhando no mesmo sentido. O que nós precisamos agora é acelerar esse processo.”

Ampla programação

Além do debate sobre políticas públicas para a sustentabilidade no agronegócio, a abertura das atividades do Espaço Impulso contou com o lançamento da iniciativa Hackathon Fruit Cultura. Trata-se de uma competição criativa conduzida pelo Itaipu Parquetec visando fomentar soluções inovadoras para a cadeia produtiva da fruticultura, abrangendo desde o aumento da produtividade até a industrialização e comercialização em mercados internacionais.

Até sexta-feira (14), o Espaço Impulso vai oferecer ao público do Show Rural uma ampla programação, incluindo painéis sobre sustentabilidade, inteligência artificial aplicada ao campo e biotecnologia, além de diversas palestras com especialistas de diferentes áreas.

Encontro com autoridades

Antes da abertura do Espaço Impulso, Enio Verri reuniu-se com o diretor presidente da Coopavel, Dilvo Grolli, o prefeito de Cascavel, Renato Silva, e representantes do setor rural do Paraná e de outros Estados brasileiros. Também estavam presentes os diretores de Itaipu Carlos Carboni (Coordenação) e Renato Sacramento (técnico executivo), entre outras autoridades.

Sobre o Show Rural

Em sua 37ª edição, o Show Rural Coopavel é considerado um dos maiores eventos do agronegócio na América Latina. Neste ano, são esperados 360 mil visitantes e 600 expositores. As atividades ocorrem até sexta-feira (dia 14), das 8h às 18h, com entrada gratuita. Mais informações em https://showrural.com.br.