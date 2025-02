Santana do Itararé recebe nova van para saúde municipal

Na última quinta-feira (06), a cidade de Santana do Itararé, no Norte Pioneiro do Paraná, recebeu um novo reforço para a área da saúde. Com a chegada de uma van zero quilômetros, a saúde do município promete mais agilidade, segurança e conforto para o transporte de pacientes em consultas médicas.

Pensado no bem-estar e segurança dos pacientes santanenses, o veículo, avaliado em R$ 299 mil, foi disponibilizado para o município a partir de um programa da Secretaria de Saúde do Paraná, com recursos liberados pelo ex-deputado e atual prefeito da cidade de Londrina, Tiago Amaral.

A entrega, realizada na última quinta-feira, contou com a presença do secretário municipal de Saúde, Marcos Torres, que destacou a importância da nova aquisição para a população. “Esse veículo será de grande ajuda e muito bem utilizado pelos santanenses. Seguimos firmes no compromisso com a saúde e o bem-estar da nossa comunidade”, afirmou o secretário.

Com o novo veículo à disposição do atendimento aos pacientes, Santana do Itararé agora conta com mais um recurso essencial para tornar o deslocamento dos pacientes mais ágil e seguro, proporcionando um tratamento de qualidade para aqueles que precisam de atendimento fora do município.