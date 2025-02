Salto do Itararé promove capacitação para moradores que vão receber o programa Caixa d’Água Boa

Na última quinta-feira (06), a Assistência Social de Salto do Itararé, com apoio da prefeitura, em parceria com o Governo do Estado do Paraná e a Companhia de Saneamento do Paraná (SANEPAR), realizou uma ação de importância significativa para os moradores que vão receber o projeto Caixa d’Água Boa.

Continua após a publicidade

A iniciativa teve como principal objetivo realizar a entrega das caixas d’água disponibilizadas pelo governo para as famílias em situação de vulnerabilidade social que não possuem caixa d’água em suas residências e capacitar as famílias para instalação e reparos técnicos. O projeto, disponibilizado pela SANEPAR, em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Social e Família (Sedef), já beneficiou centenas de famílias paranaenses, levando o equipamento para mais de 12 mil famílias neste ano.

Este projeto tem como objetivo principal garantir mais qualidade de vida para as famílias que se encontram em situações financeiras mais complicadas e não possuem condições de instalar a caixa d’água em suas casas, assegurando o acesso à água potável mesmo em períodos de instabilidade no abastecimento.

Continua após a publicidade

Com isso, a Assistência Social de Salto do Itararé realizou uma capacitação para as famílias da cidade que vão receber o projeto. Durante a ação, os moradores receberam suas caixas d’água e também passaram por um treinamento que buscou promover autonomia para estas famílias. Durante o treinamento, os moradores foram instruídos sobre como instalar as caixas e também receberam conhecimento técnico para resolver possíveis problemas futuros.