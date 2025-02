Chefe da Casa Civil abre ano legislativo e destaca contribuição da Assembleia para programas do governo

A Assembleia Legislativa do Paraná realizou nesta terça-feira (4) a sessão de instalação da terceira Sessão Legislativa da 20ª Legislatura. Durante a solenidade, o secretário-chefe da Casa Civil, João Carlos Ortega, representando o governador Carlos Massa Ratinho Junior, entregou ao presidente do Legislativo, deputado Alexandre Curi (PSD), a mensagem do governo do Poder Executivo para 2025.

O documento apresenta um panorama econômico e financeiro do Paraná, além das ações planejadas para o ano, em cumprimento ao artigo 87, inciso X, da Constituição do Estado do Paraná.

Diante das deputadas e deputados estaduais no Plenário, João Carlos Ortega destacou a parceria entre os poderes Executivo e Legislativo para garantir avanços à população. “A Assembleia Legislativa desempenha um papel central na formulação de políticas públicas que promovam o desenvolvimento econômico, a justiça social e o bem-estar de todos os paranaenses dando encaminhamento a projetos importantes relacionados a programas estaduais que contam com recursos da Assembleia, como o Infância Feliz e o Asfalto Novo, Vida Nova”, citou.

O primeiro trata o maior programa de construção de creches da história do Paraná, com investimentos superiores a R$ 390 milhões em 258 municípios, sendo R$ 100 milhões repassados pela Assembleia Legislativa. O segundo conta com investimentos de R$ 500 milhões, dos quais R$ 200 milhões são do Legislativo para viabilizar a pavimentação da área urbana dos municípios paranaenses com até 25 mil habitantes

O governo avalia que o Paraná chega a 2025 em uma posição de destaque e que a participação da Casa de Leis foi fundamental para o estado alcançar esse protagonismo. “Somos um estado em pleno crescimento, que alia desenvolvimento econômico, equilíbrio fiscal, respeito ao meio ambiente e forte responsabilidade social. Com um PIB de R$ 713 bilhões em 2024, nos consolidamos como a quarta maior economia do Brasil”, ressaltou o secretário.

A mensagem destaca que, em 2024, o estado manteve sua liderança na produção de carnes, com crescimento expressivo nos abates de bovinos, frangos e suínos. O agronegócio representou mais de 40% das exportações estaduais, movimentando mais de US$ 20 bilhões.

“Essa força no agronegócio também impulsiona investimentos em infraestrutura, como o maior programa de pavimentação rural do Brasil e o Banco do Agricultor Paranaense, que já concedeu mais de R$ 500 milhões em crédito para pequenos e médios produtores”, pontuou Ortega.

Na avaliação do Poder Executivo, o setor industrial também segue forte, registrando um crescimento de 6,8% na produção industrial em 2024, superando a média nacional. Nos últimos cinco anos, foram realizados mais de R$ 50 bilhões em novos investimentos na área.