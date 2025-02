Assembleia Legislativa vai trabalhar pela duplicação da PR entre Sabáudia e Astorga

A Assembleia Legislativa do Paraná vai trabalhar pela duplicação da PR 218 entre Sabáudia e Astorga, levando ao Governo do Estado o pedido de lideranças políticas, empresariais e da comunidade de diversos municípios do Norte do Paraná que apontam a obra na rodovia como essencial para a segurança da população e o fomento ao desenvolvimento econômico regional. O deputado estadual Tercilio Turini e a prefeita de Astorga Suzie Pucillo solicitaram atenção especial do presidente Alexandre Curi, que se dispôs a conversar com secretários e o governador Ratinho Junior para incluir a obra rodoviária no cronograma de investimentos em infraestrutura.

"O governador Ratinho Junior já autorizou investimentos na duplicação da PR 218 entre Arapongas e Sabáudia, com o empreendimento em fase de licitação. É um grande avanço, um trabalho vitorioso de lideranças políticas e empresariais dos dois municípios e de toda a região. Representa também um reconhecimento do Governo do Estado à importância da produção econômica regional e da necessidade de ampliar a logística de transporte para fortalecer o desenvolvimento e garantir mais segurança às pessoas que trafegam pela rodovia" - relata o ofício do deputado Turini entregue ao presidente Curi, na sessão especial da Assembleia Itinerante de quarta-feira (dia 5), na Movelpar de Arapongas.

Como representante do Norte do Paraná, Tercilio Turini diz que a extensão da duplicação de Sabáudia até Astorga, em trecho de aproximadamente 15 quilômetros, "vai preservar vidas nos deslocamentos e assegurar competitividade na atração de indústrias e outros empreendimentos, ampliar as oportunidades, movimentar a economia, gerar empregos, renda e melhorar a qualidade de vida dos cidadãos". E acrescenta: "É uma obra estratégica que reforçará a capacidade produtiva, dará mais tranquilidade e conforto aos moradores de dezenas de municípios da região, beneficiando também Iguaraçu, Pitangueiras, Sarandi, Maringá e outras localidades."

A iniciativa do deputado Tercilio Turini e da prefeita Suzie Pucillo, representando lideranças e comunidade, foi muito bem recebida por prefeitos, vereadores, empresários e o público da Assembleia Itinerante. "A nossa presença aqui em Arapongas é um momento de valorizar a Movelpar e o município, bem como de acolher as reivindicações da região. O presidente Alexandre Curi ficou bastante sensibilizado com a boa repercussão da proposta de duplicação da PR 218 de Sabáudia e Astorga e certamente vai se empenhar pela obra porque sabe que a vida acontece nos municípios, é onde as pessoas têm suas necessidades e seus anseios" - comentou Turini.