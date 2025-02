Famílias vulneráveis de Santana do Itararé recebem caixas d’água

Na terça-feira, 4 de fevereiro, a Prefeitura de Santana do Itararé, no Norte Pioneiro do Paraná, realizou a entrega de 20 caixas d’água para famílias em situação de vulnerabilidade social. A ação foi promovida em parceria com o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) e contou com a presença do prefeito Calé Vidal, da primeira-dama Marilaine Vidal, da secretária de Assistência Social Maria Elazil, da coordenadora do CRAS Juliana e do técnico da Sanepar Jeferson, além das 20 famílias beneficiadas.

A entrega faz parte do Programa Caixa D’Água Boa, uma iniciativa da Secretaria de Desenvolvimento Social e Família (SEDEF) em parceria com a Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar). O objetivo do programa é proporcionar melhores condições habitacionais para as famílias em vulnerabilidade social, fornecendo uma caixa d’água e um kit de instalação. Os beneficiários também recebem capacitação para a instalação correta dos equipamentos, além de um subsídio financeiro de R$ 1.000,00 para viabilizar o processo.

A medida visa garantir o abastecimento de água durante eventuais interrupções no fornecimento, evitando o uso excessivo da rede de distribuição durante horários de pico e contribuindo para o equilíbrio do sistema de água da região.

O município de Santana do Itararé espera ser contemplado em novas fases do programa, ampliando o acesso ao benefício e alcançando um maior número de famílias, promovendo assim, uma melhoria na qualidade de vida e no abastecimento de água para a população local.

A entrega das caixas d’água é um exemplo do esforço conjunto entre o poder público e as entidades parceiras, que buscam proporcionar soluções sustentáveis e eficientes para a população em situação de vulnerabilidade, garantindo um benefício que impacta diretamente na melhoria das condições de vida das famílias santanenses.