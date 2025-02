Assembleia Itinerante em Arapongas abre interiorizações do Parlamento em 2025

A Assembleia Legislativa do Paraná retomou, nesta quarta-feira (5), o trabalho de interiorização do Poder Legislativo com a primeira edição de 2025 da Assembleia Itinerante. O evento foi realizado na Movelpar Home Show, em Arapongas, e contou com a presença de parlamentares, representantes da sociedade civil, prefeitos, vereadores e a população da região.

O presidente da Assembleia, deputado Alexandre Curi (PSD), destacou o compromisso de levar o Parlamento mais perto da população. “Queremos permitir que aqueles que não podem ir até a sede do Legislativo possam interagir com seus representantes, trazendo sugestões, ideias e críticas”, afirmou. Curi também ressaltou a importância da Movelpar Home Show, considerada uma das maiores feiras do setor moveleiro no país, realizada em Arapongas.

Durante o evento, o deputado anunciou que, desde 2024, a Assembleia avançou da 7ª para a 4ª posição no ranking das Assembleias mais transparentes do Brasil. Além disso, destacou o aumento dos recursos devolvidos ao Governo para grandes projetos sociais e a implementação de novas ações para a modernização da Casa de Leis.

A Assembleia Itinerante já percorreu diversos municípios, e esta edição foi a 16ª da iniciativa. O objetivo principal é aproximar os parlamentares da população, ouvindo demandas e sugerindo melhorias. Em dois anos, o programa recebeu mais de quatro mil sugestões e reivindicações de cidadãos de diferentes setores.

A deputada Flávia Francischini (União Brasil), primeira vice-presidente da Assembleia, também participou do evento, destacando o orgulho de ocupar o novo cargo e reforçando a importância do protagonismo feminino na política. Já o deputado Pedro Paulo Bazana (PSD) enalteceu a presença da Assembleia em Arapongas e a relevância da Movelpar para o município.

A solenidade incluiu homenagens a diversos representantes do setor moveleiro e outras personalidades locais que contribuíram para o desenvolvimento econômico e social de Arapongas. Entre os homenageados estavam empresários do setor moveleiro e personalidades como o casal Elenice Soares Azevedo e Neto Santos, responsáveis pela idealização da Movelpar.

O evento contou com a presença de autoridades locais, como o prefeito de Arapongas, Rafael Cita (PSD), e o ex-prefeito Sérgio Onofre, além de outros representantes de entidades e associações da cidade.