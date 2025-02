Santana do Itararé realiza reunião de volta ás aulas e planejamento do ano letivo

Na manhã da segunda-feira (03), a Prefeitura Municipal de Santana do Itararé, no Norte Pioneiro, promoveu a primeira reunião de volta às aulas do ano letivo de 2025, reunindo professores, diretores, motoristas e colaboradores da rede pública de educação. O evento contou com a participação de representantes do poder público e líderes religiosos, reforçando o compromisso do município com a qualidade da educação.

A cerimônia contou com a presença do vice-prefeito Joás Michetti e sua esposa, Elazil Michetti, além da primeira-dama Marilaine Vidal, que representou o prefeito Calé Vidal, ausente devido a compromissos oficiais em Curitiba. Também estiveram presentes a secretária de Educação, Daniele Patriarca, e seus coordenadores e diretores.

Durante o evento, houve um momento especial de bênção coletiva, conduzido pelo padre Ivan Pedro e pelo pastor Junior, desejando um ano letivo abençoado para todos os profissionais da educação. Em seguida, os participantes assistiram a uma palestra ministrada por Sérgio Paixão, que abordou temas motivacionais para incentivar os educadores no início do novo ciclo escolar.

Um café da manhã especial foi servido antes da palestra, promovendo a confraternização entre os profissionais da rede pública de ensino. Outro momento significativo foi a entrega simbólica dos ônibus escolares revisados e equipados com pneus novos, que serão utilizados para o transporte de alunos da área urbana e rural. O vice-prefeito Joás Michetti, junto ao secretário do Pátio Rodoviário, Helson da Silva, destacou a importância de manter a frota em boas condições para garantir a segurança dos estudantes.

O evento, que durou toda a manhã, marcou oficialmente o início do ano letivo e reforçou o compromisso da administração municipal com a educação de qualidade.