Itaipu promove reunião técnica para debater projetos da Arena Multiuso e Beira Foz

A Itaipu Binacional promoveu, na última sexta-feira (31), uma reunião para apresentar os projetos “Arena Multiuso” e “Projeto Urbanístico Sustentável Beira Foz”, que contam com investimentos da Itaipu.

O encontro ocorreu no auditório da Segurança Empresarial da usina e contou com a participação dos secretários municipais de Turismo, Jin Petrycoski; Obras, Thaís Escobar; Planejamento e Urbanismo, José Teodoro; e Esporte, Lazer, Juventude e Melhor Idade, Antonio Aparecido Sapia; o novo presidente do Fundo Iguaçu, Fernando Antonio Martin Maye; além de representantes do Itaipu Parquetec, Fundo Iguaçu, e da Jarda Engenharia e Arquitetura. Pela Itaipu, participaram colaboradores da Divisão de Planejamento de Infraestrutura e do Departamento de Obras e Manutenção.

A Binacional investiu R$ 1,9 milhão no Projeto Arena Multiuso Cataratas, um centro de eventos com capacidade para 8 mil pessoas, e outros R$ 5,5 milhões no Projeto Urbanístico Sustentável Beira Foz, que abrange, entre outras benfeitorias, a requalificação de trechos, a duplicação de avenidas e a introdução de dispositivos para conectar bairros, beneficiando o tráfego local.

Durante a apresentação da Jarda Engenharia, responsável pelo projeto da Arena, os técnicos pudessem fazer uma análise crítica e apontar ideias para o desenvolvimento do trabalho. Os apontamentos iniciais já haviam sido enviados à Prefeitura para uma análise prévia.

O Itaipu Parquetec apresentou a versão finalizada do projeto Beira Foz. Andrei Bachixta Dias, representando o gabinete do prefeito, assinou o termo de recebimento dos documentos. Agora, caberá à Prefeitura do município estudar a viabilidade e executar as propostas.

De acordo com a gerente do Departamento de Obras e Manutenção da Itaipu, Janine Alicia Groenwold, a entrega dos projetos “vai permitir que a prefeitura possa, com elementos técnicos sólidos, buscar recursos para viabilizá-los, assim como a Itaipu já viabilizou financeiramente projetos que já estavam prontos, como a duplicação da BR-469”.

Para o diretor-geral brasileiro da Itaipu, Enio Verri, esses projetos são mais uma contribuição importante que a Itaipu oferece a Foz do Iguaçu. “Se forem executados, esses projetos têm um grande potencial não só de beneficiar o turismo, mas a comunidade como um todo”, afirmou.

Mais de 1,3 bilhão para Foz

Os investimentos da Itaipu Binacional somente no município de Foz do Iguaçu (PR), dentro do Programa Itaipu Mais que Energia, lançado em 2023, já alcançaram a marca de R$ 1,3 bilhão. Os números contemplam recursos destinados a obras, projetos de responsabilidade social, moradia popular, turismo, meio ambiente e saúde.