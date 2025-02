Inovação, sustentabilidade, economia, transparência e diálogo serão pilares da Gestão Curi

O deputado Alexandre Curi (PSD) assumiu a presidência da Assembleia Legislativa do Paraná para o biênio 2025-2027, em uma cerimônia realizada nesta segunda-feira (3) no Plenário Waldemar Daros. A solenidade contou com a presença de cerca de 2500 pessoas, incluindo autoridades estaduais, deputados, familiares e convidados.

Em seu primeiro discurso como presidente, Curi destacou a responsabilidade de sua nova função, afirmando que será um elo entre as demandas da população e as soluções que a Assembleia pode oferecer. Ele agradeceu ao antecessor, deputado Ademar Traiano (PSD), e afirmou que continuará as iniciativas bem-sucedidas da gestão anterior, como o concurso público realizado após 40 anos, o projeto Assembleia Itinerante e a conquista do Selo Diamante de Transparência.

O deputado enfatizou que a política de gestão eficiente que realiza a economia de recursos e os reinveste em benefícios concretos à população é o modelo que o motiva. "Cada economia que fazemos aqui é revertida em benefícios concretos para a população", disse. Curi também se referiu à continuidade da "construção do futuro", citando a histórica posse do primeiro presidente da Assembleia, José Pinto Bandeira, e o legado das administrações passadas.

O novo presidente mencionou os desafios que o estado enfrenta, apesar de ser a quarta maior economia do Brasil, como a necessidade de garantir o progresso em todas as regiões. Ele defendeu a união entre os poderes, os municípios e a sociedade para a construção de um estado justo e próspero.

Curi também fez uma reverência especial à sua família, agradecendo pelo apoio incondicional ao longo de sua trajetória política. Ele ainda destacou a ascensão de novas lideranças, lembrando que pela primeira vez, o governo estadual, as prefeituras de Curitiba e Londrina, e a Assembleia Legislativa são liderados por jovens gestores.

Alexandre Curi tem uma longa trajetória política, tendo sido vereador mais jovem da história de Curitiba e eleito deputado estadual com votações expressivas em diversas eleições, destacando-se pelo seu trabalho em prol das regiões com menor Índice de Desenvolvimento Humano (IDH).