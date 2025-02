Deputado Alexandre Curi é o novo presidente da Assembleia Legislativa do Paraná

A nova Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Paraná (ALEP) foi empossada nesta segunda-feira (3) durante uma sessão solene especial realizada no Plenário Waldemar Daros. Cerca de 1500 pessoas, incluindo parlamentares, familiares, convidados e representantes de diversas entidades, acompanharam o evento que marcou o início dos trabalhos sob a presidência do deputado Alexandre Curi (PSD).

Curi assume a presidência da ALEP após cinco mandatos consecutivos do deputado Ademar Traiano (PSD) no cargo. O novo presidente deu início às atividades da 3ª e 4ª Sessões Legislativas da 20ª Legislatura, conforme o artigo 5º do novo Regimento Interno da Casa. O deputado, que foi eleito pela primeira vez em 2002, liderará o parlamento pela primeira vez.

A nova composição da Mesa Diretora inclui o deputado Gugu Bueno (PSD) como primeiro secretário e a deputada Maria Victoria (PP), que continuará no cargo de segunda-secretária, formando a Comissão Executiva. A deputada Flávia Francischini (União Brasil) assume o posto de primeira vice-presidente, tornando-se a primeira mulher a ocupar essa função em 170 anos de história do Legislativo estadual. Os deputados Delegado Jacovós (PL) e Moacyr Fadel (PSD) assumem, respectivamente, as funções de segundo e terceiro vice-presidentes. O deputado Requião Filho (PT) ficará com a terceira secretaria, e Alexandre Amaro (Republicanos) seguirá como quarto secretário. O deputado Goura (PDT) ocupará o cargo de quinto secretário.

Em seu discurso, o presidente anterior, Ademar Traiano, que comandou a Assembleia por dez anos, destacou os avanços conquistados durante sua gestão e os desafios enfrentados para melhorar a vida dos paranaenses. Traiano passou o cargo a Curi, ressaltando a competência do novo presidente e seu caráter, mencionando ainda a lealdade do deputado, herdada de seu avô.

Ao ser empossado, Alexandre Curi fez questão de enfatizar que a agilidade e a transparência do Poder Legislativo são essenciais para o desenvolvimento do estado. Ele afirmou que a diversidade de vozes presentes na Assembleia Legislativa será respeitada e ouvida durante sua gestão. Curi também destacou os avanços do Paraná, como a posição de quarta maior economia do Brasil, mas reconheceu que ainda existem desafios a serem enfrentados para garantir que o progresso chegue a todas as regiões do estado.

A cerimônia contou com a presença de várias autoridades, incluindo o governador Carlos Massa Ratinho Junior, o vice-governador Darci Piana, o presidente do Tribunal de Justiça do Paraná, desembargador Luiz Fernando Tomasi Keppen, a presidente eleita do Tribunal de Justiça do Paraná, desembargadora Lídia Maejima, o prefeito de Curitiba, Eduardo Pimentel, entre outros. A solenidade também teve destaque para os ex-governadores Cida Borghetti, Álvaro Dias, Roberto Requião, João Elísio Ferraz de Campos, Orlando Pessuti e Paulo Pimentel, este último aplaudido de pé pelos presentes.

A composição da Mesa Diretora foi definida por meio de uma eleição em 11 de novembro de 2024, que garantiu a continuidade dos membros eleitos pela chapa “Fortalecimento e União do Poder Legislativo”. A escolha foi realizada após uma resolução interna que anulou a decisão anterior, atendendo ao parecer da Procuradoria-Geral da República (PGR). A resolução também determinou que a eleição da Mesa Diretora fosse convocada a partir do dia 1º de novembro do segundo ano de cada legislatura.

Na mesma sessão, os novos deputados Jairo Tamura (PL) e Dr. Leônidas (CDN) foram empossados, substituindo Marcel Micheletto (PL) e Douglas Fabrício (CDN), que renunciaram aos mandatos para assumir as prefeituras de Assis Chateaubriand e Campo Mourão, respectivamente.

Na terça-feira (4), será realizada a sessão de instalação da 3ª Sessão Legislativa da 20ª Legislatura, com a leitura da mensagem do governador Carlos Massa Ratinho Junior sobre a atual situação do Estado do Paraná.