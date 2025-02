Santana do Itararé recebe mães de autistas de Wenceslau Braz

No último sábado (01), o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Municipal de Santana sediou uma reunião entre a Associação de Mães de Autistas de Wenceslau Braz e região e autoridades municipais. O encontro contou com a presença da diretoria e secretários da associação, além de representantes do poder público, como a secretária de Educação, Daniele Patriarca, e a secretária de Ação Social, Elazil Maia Michetti. O vice-prefeito Joás Michetti também acompanhou a reunião e enfatizou a importância da discussão para o avanço na assistência às crianças autistas e suas famílias.

Durante o encontro, um dos principais pontos abordados foi a possibilidade de a associação contratar profissionais da área da saúde para oferecer consultas e acompanhamento especializado para as crianças autistas. Essa iniciativa surgiu como uma forma de responder à dificuldade enfrentada por muitas famílias em obter um diagnóstico médico e acesso a tratamentos adequados.

Algumas mães presentes no encontro relataram que estão aguardando consultas desde fevereiro de 2022, sem previsão de um diagnóstico definitivo. A falta de agendamento e os longos períodos de espera têm afetado a qualidade de vida das crianças e de suas famílias, ressaltando a necessidade de ações para garantir um atendimento mais rápido e eficaz.

Ao final da reunião, o vice-prefeito Joás Michetti manifestou seu apoio à causa e destacou o compromisso da sua esposa, Maria Elazir Michetti, secretária de Assistência Social, com o tema. "A Elazir já demonstrou total apoio à causa, assim como eu também me disponho a ajudar no que for possível, tanto como vice-prefeito quanto como cidadão", afirmou.

O encontro reforçou a importância do diálogo entre o poder público e a comunidade para encontrar soluções para melhorar a assistência às famílias de crianças autistas. A expectativa é que as discussões resultem em ações que garantam um acompanhamento médico mais acessível e eficiente para as famílias da região.