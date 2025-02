Municípios do Norte Pioneiro avançam em processo para ter curso de Medicina

O Ministério da Educação divulgou na última sexta-feira (31) a lista de Regionais que seguem para a próxima etapa de implementação de novos cursos de medicina no Paraná. O documento mantém viva a esperança de realização do curso de medicina no Norte Pioneiro do Paraná.

Continua após a publicidade

A avaliação está sendo realizada pela Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior, órgão que faz parte do MEC. Nesta etapa, o Paraná teve aprovação de seis regionais sendo Apucarana, Francisco Beltrão, Ivaiporã, Paranavaí, Ponta Grossa, Cornélio Procópio e Jacarezinho, as duas últimas na região do Norte Pioneiro.

Além das seis regionais, esta etapa avaliou que o Paraná tem 18 instituições com capacidade econômico-financeira para receber o curso de medicina. Na 18ª Regional de Saúde de Cornélio Procópio, foram consideradas três instituições sendo a Sociedade de Educação S/S LDTA, CEI (Centro Educacional Integrado LTDA) e o Instituto Filadelfia de Londrina. Já na 19ª Regional de Jacarezinho forma consideradas a Uninter Educacional S/A, ISCP (Sociedade Educacional LTDA), Faculdade de Santo Antônio da Platina, Instituição Chaddad de Ensino LTDA, Fundação Educacional Miguel Mofarrej e Editora e Distribuidora Educacional S/A.

Continua após a publicidade

O edital que está sendo realizado pelo MEC ocorre no âmbito do programa Mais Médicos e é válido para todo o país e foi aberto em outubro de 2023. Na primeira fase da proposta, foi realizado um chamamento para que as Regionais passassem por um processo de admissibilidade para averiguar se as regiões cumpriam as exigências legais e requisitos para funcionamento dos novos cursos. A segunda fase, foi para avaliação de capacidade econômico-financeira das instituições que desejam ofertar os cursos de medicina.

Neste ano, o processo segue com a divulgação do julgamento dos recursos, que deve ocorrer no mês de março. No mesmo mês, o MEC deve apresentar o resultado preliminar e análise do mérito das propostas encaminhadas pelas instituições, além da análise de experiência regulatória. Os trâmites seguem em abril com interposição de recursos e divulgação do julgamento dos recursos. Após isso, está previsto o resultado final do edital.

Caso tudo ocorra dentro do esperado e as instituições selecionadas já estejam com a estrutura e corpo docente preparados para receber os alunos, os cursos devem começar de fato no ano que vem.

O deputado federal Zeca Dirceu, que vem atuando para garantir novos cursos de medicina para o Paraná, comemorou o avanço de mais uma etapa do programa. “Mais uma etapa vencida rumo a essa grande conquista! A notícia é muito aguardada pelos paranaenses pela oportunidade de desenvolvimento social, humano e econômico que os investimentos em educação proporcionam para o nosso estado”, disse o deputado Zeca Dirceu. “Além das melhorias na qualidade da saúde e no atendimento que acompanham a presença de mais profissionais no interior do estado, o curso impulsiona todo um setor do comércio e de serviços voltados para a área da saúde e para atender o aumento do fluxo de pessoas em torno dessa nova realidade”, comentou.

Para região do Norte Pioneiro, a busca pelo curso de medicina é um sonho antigo devido a carência de instituições que proporcionem a formação de novos profissionais desta área. Com a inclusão de um curso de medicina na região, há expectativa de que o atendimento à população possa ser ampliado com maior oferta de profissionais da área, proporcionando assim mais agilidade qualidade no atendimento à população.