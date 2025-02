Série sobre os 50 anos da Itaipu começa a ser transmitida em TV aberta

A RIC TV, retransmissora da Rede Record no Paraná, começou a exibir no último sábado (1º) os oito episódios da série documental “Itaipu Binacional – 50 anos de história”. Os programas irão ao ar todos os sábados, em horários diferenciados: em Londrina, Foz do Iguaçu e região Oeste do Paraná, será às 13h; em Maringá, às 13h30; e em Curitiba, às 14h.

Produzida sob a coordenação da Comunicação Social da Itaipu, a série foi lançada em 2024 para comemorar o cinquentenário da empresa. O filme resgata a história a partir da percepção das pessoas que construíram ou viram nascer a gigante de energia. São esses os personagens que contam as histórias, e não um narrador.

A chefe da Assessoria de Comunicação da Itaipu, Ana Paula Hedler, diz que a transmissão em TV aberta tem o mérito de ampliar a visibilidade da série, fortalecendo o seu papel como produção cinematográfica e documento histórico. “Itaipu é uma das obras mais icônicas do mundo e registrar a sua história, com toda a sua riqueza, é um legado que fica para essa e para as futuras gerações”, disse.

Os episódios têm 20 minutos de duração, no máximo, e podem ser vistos separadamente. O primeiro, "Antes da explosão", que abre as transmissões da RIC, revela a Foz do Iguaçu dos anos 1970, antes do início da grande obra. “Estamos chegando” (episódio 2), que irá ao ar no dia 8, é uma homenagem aos barrageiros. Na sequência, “Faça-se a luz” (episódio 3), sobre o início da produção de energia, e “Arca de Noé” (episódio 4), que lembra a operação Mymba-Kuera e os cuidados socioambientais da Itaipu.

“Outras energias” é o quinto episódio, destacando as ações sociais da Binacional. O episódio 6, “Um passo para o futuro”, mostra os investimentos em pesquisa e educação, assim como o episódio 7, “Uma usina de inovações”, que aborda a transição energética. O oitavo e último episódio, “Uma usina de emoções”, fecha a série voltando ao seu ativo mais importante: pessoas.

Além da RIC, a série também pode ser vista no Youtube pelo link http://bit.ly/3W9dTil. No Globoplay, o link é https://bit.ly/4fO1cR0. Mesmo quem não assina o streaming têm acesso aos episódios, que fazem parte do conteúdo aberto.