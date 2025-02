Parlamentares preparam a primeira Assembleia Itinerante de 2025

A Assembleia Legislativa do Paraná realiza, no dia 5 de fevereiro, a primeira edição de 2025 da Assembleia Itinerante, que ocorrerá em Arapongas, durante a Movelpar Home Show. O evento, que acontecerá no Centro de Eventos Expoara, de 4 a 6 de fevereiro, reúne indústrias moveleiras, lojistas e profissionais do setor. Este é o 16° município a receber a iniciativa, que tem como objetivo aproximar a população da Assembleia Legislativa.

A sessão especial da Assembleia Itinerante será iniciada às 18 horas e contará com a participação de deputados estaduais, que irão ouvir as reivindicações de entidades de classe, lideranças locais e membros da sociedade civil organizada. Durante o evento, será elaborado um documento com as demandas da região, que será entregue à Assembleia Legislativa. Além disso, personalidades de destaque da cidade e da região serão homenageadas.

A Assembleia Itinerante foi criada pela Mesa Executiva da Assembleia Legislativa e já passou por várias cidades do Paraná, como Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Irati, e Francisco Beltrão. O projeto já recebeu mais de quatro mil sugestões e reivindicações de diversos setores da sociedade, algumas das quais resultaram em projetos de lei.

Segundo o deputado Alexandre Curi (PSD), atual primeiro-secretário e presidente eleito da Assembleia Legislativa, a Assembleia Itinerante cumpre seu objetivo de aproximar os cidadãos dos parlamentares. "A Assembleia Legislativa é a casa do povo, mas para que o povo se sinta em casa, a Assembleia precisa ir onde ele está", afirmou o deputado.

A população poderá participar da sessão especial por meio de cadastramento gratuito no site oficial do evento, movelpar.com.br. Para realizar o credenciamento, basta acessar o ícone "credenciamento", selecionar "visitante", preencher as informações e gerar a credencial, que ficará disponível na portaria do evento. É necessário apresentar um documento de identidade para retirar a credencial.

A Assembleia Itinerante também é uma oportunidade para que os deputados possam ouvir diretamente as demandas locais e estreitar laços com a população paranaense.