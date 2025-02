Pela primeira vez na história Alep terá uma mulher como vice-presidente

A Assembleia Legislativa do Paraná tomará posse da sua nova Mesa Diretora para o biênio 2025/2027 no próximo dia 3 de fevereiro, com a cerimônia solene marcada para às 14h30 no Plenário Waldemar Daros. O evento contará com a presença de deputados, familiares, representantes de outros poderes, além de entidades e órgãos diversos. O novo mandato terá vigência até 31 de janeiro de 2027.

Um dos marcos dessa nova composição é a eleição de Flávia Francischini para o cargo de Vice-Presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, um posto que, pela primeira vez em 170 anos de história da instituição, será ocupado por uma mulher. A deputada estadual é uma figura conhecida entre os eleitores do Paraná, tendo construído sua carreira política como vereadora em Curitiba, cargo que ocupa desde 2020.

Durante seu mandato na Câmara Municipal, Flávia se destacou como uma das principais defensoras das pessoas com deficiência, especialmente aquelas no espectro autista. Atuante na causa há mais de dez anos, ela é mãe de um filho autista e utiliza sua experiência pessoal para lutar por mais recursos e políticas públicas voltadas à inclusão e à acessibilidade. Sua trajetória tem sido marcada pela busca constante por melhorias na qualidade de vida de crianças e adultos autistas, além de fortalecer redes de apoio às famílias.

Em seu discurso, Flávia expressou sua honra em representar as mulheres em uma posição de liderança, destacando a importância de valorizar o espaço feminino na política. Ela também reiterou seu compromisso em manter seu gabinete de portas abertas para todos, com foco especial na causa autista, e se colocou à disposição da população para ouvir, ajudar e atender às demandas nos mais diversos setores.