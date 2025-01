Deputado propõe inclusão do programa “Expedição Nasa” ao Programa Ganhando o Mundo

O deputado Ney Leprevost (União) protocolou na Assembleia Legislativa do Paraná uma proposta ao Governo do Estado sugerindo a inclusão do programa “Expedição Nasa”, realizado no Centro Espacial de Houston, no Programa Ganhando o Mundo, da Secretaria de Estado da Educação. A ideia visa proporcionar aos estudantes paranaenses a oportunidade de vivenciar uma experiência internacional de alto nível, focada em ciência, tecnologia e inovação.

A iniciativa foi inspirada no programa “Explorando o Futuro”, criado pelos professores da Rede Marista, Jean Pierre Wasem e Bruno Bueno, em parceria com Roberta Freire, ex-professora do Colégio Anjo da Guarda e proprietária da empresa 4HEROES. O programa oferece aos participantes a chance de interagir com uma das maiores instituições científicas do mundo, o Centro Espacial de Houston, contribuindo para a formação acadêmica e cultural dos estudantes.

O Programa Ganhando o Mundo, da Secretaria de Estado da Educação, já oferece intercâmbios internacionais para estudantes da rede pública estadual, com foco na formação acadêmica em instituições estrangeiras, além de experiências culturais e pedagógicas. O objetivo do programa é ampliar o repertório cultural dos alunos, permitir vivências em outros países e promover o aprendizado de idiomas, especialmente o inglês, além de formar uma rede de jovens líderes para atuar nas escolas do Paraná.

Para o deputado Ney Leprevost, a inclusão do “Expedição Nasa” no Ganhando o Mundo é uma oportunidade de enriquecer ainda mais a formação dos estudantes paranaenses. “O benefício do intercâmbio é inserir o estudante em um ambiente desafiador que exige adaptação cultural, flexibilidade e comunicação. Isso pode ser um grande aliado no aprendizado”, explicou o parlamentar.

A proposta visa alinhar os objetivos do programa Ganhando o Mundo com as oportunidades oferecidas pelo Centro Espacial de Houston, ampliando os horizontes dos jovens paranaenses e preparando-os para os desafios do futuro.