Vídeo de homem morto com tiros na cabeça não foi gravado no Norte Pioneiro

Um vídeo onde um homem é morto com vários tiros na cabeça viralizou nas redes sociais na tarde desta terça-feira (28). Junto com as imagens foram compartilhadas informações de que o crime teria acontecido no município de Quatiguá, no Norte Pioneiro. A Folha chegou as informações e descobriu que se trata de uma Fake News.

As imagens fortes do crime foram registradas por uma câmera de vigilância. Um homem que foi identificado como Cristian Massulo, de 30 anos, aparece em uma calçada com uma lata de cerveja na mão quando dois indivíduos chegam ao local armados e ordenam que ele se deite no chão. Em seguida, os atiradores realizam diversos disparos na cabeça da vítima.

O vídeo se espalhou rapidamente pelas redes sociais acompanhado de textos dizendo que o crime aconteceu em Quatiguá e a vítima seria um “Talarico”, gíria utilizada para definir pessoas que ficam com a mulher dos outros. Ainda na terça-feira a Folha entrou em contato com as equipes da Polícia Militar e Polícia Civil que informaram desconhecer a situação e que nem um caso de homicídio havia sido registrado neste dia.

Mais tarde, a reportagem confirmou que o fato aconteceu no domingo 19 de janeiro no município de Encruzilhada do Sul, no estado do Rio Grande do Sul.