Homem é preso acusado de estuprar o próprio filho em Siqueira Campos

Um homem de 34 anos foi preso na manhã da última segunda-feira (27) acusado de abusar sexualmente do próprio filho. A situação foi registrada no município de Siqueira Campos, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações apuradas com exclusividade pela reportagem da Folha, os abusos sexuais praticados pelo suspeito contra o próprio filho aconteceram quando a vítima ainda era criança e seguiram até o menor completar 10 anos. Atualmente, o adolescente em 15 anos de idade.

Conforme o boletim registrado pela Polícia Civil, o caso chegou a conhecimento dos agentes através de uma denúncia relatando que o homem cometia crimes de abusos sexuais contra o filho em sua residência que fica situada próximo ao “Rola Bola”, no bairro Gramado de Baixo. Ainda conforme a denúncia, além de estuprar a criança o homem fazia ameaças contra o filho para que o crime não fosse descoberto.

Frente aos fatos, os policiais cumpriram o mandado de prisão e o suspeito foi levado para delegacia da Polícia Civil para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso e, em seguida, encaminhado ao sistema penitenciário onde permanece a disposição da Justiça.