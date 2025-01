Rota do Progresso vai mudar a realidade de 80 cidades do Paraná, afirma deputado

O deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSD) afirmou nesta terça-feira, 28, que o programa Rota do Progresso, que prevê R$ 2,5 bilhões em investimentos, transformará a realidade socioeconômica de 80 cidades com os menores índices de desenvolvimento municipal do Paraná.

"Este programa vai mudar a história dos municípios selecionados. O Rota do Progresso é um programa transversal que envolve as áreas de infraestrutura, fomento e a área social", destacou Romanelli ao participar, em Curitiba, da assinatura dos prefeitos nos primeiros projetos aprovados.

Além dos projetos aprovados, cada cidade recebeu R$ 600 mil para a construção de um barracão industrial e mais R$ 300 mil para apoio à agricultura familiar. "Essas duas ações somam R$ 72 milhões. O Rota do Progresso ainda contempla mais R$ 750 milhões em obras de saneamento, R$ 1 bilhão em crédito tributário para exportação, R$ 30 milhões para a compra de alimentos do Comida Boa e do Mais Merenda, R$ 380 milhões em obras de pavimentação de estradas rurais e R$ 62 milhões destinados a três mil bolsas de estudo para estudantes", pontuou o deputado.

"É um programa inovador, como nunca antes foi feito na história do Paraná. É absolutamente fundamental porque foi pensado e planejado por quem entende de desenvolvimento econômico e regional. Isso se deve muito ao secretário Guto Silva (Planejamento) e à equipe que trabalhou arduamente para criar um programa dessa natureza", afirmou Romanelli.

Trabalho e ousadia

O deputado acompanhou os prefeitos de oito cidades que representa no legislativo estadual: a prefeita Laine (São Sebastião da Amoreira) e os prefeitos Betinho (Jundiaí do Sul), Amarildo Tostes (Itambaracá), William (Santa Cruz do Monte Castelo), Calé Vidal (Santana do Itararé), Gabriel (Santo Antônio da Caiuá), Dr. Stefan Pauka (São João do Caiuá) e Paulinho Branco (Sapopema) durante a assinatura dos projetos selecionados.

"Ao mesmo tempo, temos que reconhecer a ousadia do jovem governador Ratinho Junior (PSD), que tem feito história no Paraná com uma forma de governar com muito pé no chão, mas com programas e projetos que garantem o maior crescimento e os melhores indicadores econômicos e sociais entre os estados brasileiros", destacou Romanelli.

O presidente da Comissão do Orçamento da Assembleia Legislativa lembrou ainda que o Paraná tem o maior orçamento da sua história (R$ 78,7 bilhões) e R$ 25 bilhões destinados a investimentos. "Nunca o Paraná teve uma capacidade de investimento como essa. Eu digo isso porque nós, paranaenses, precisamos vencer a timidez e ter a coragem de entregar ao Brasil um projeto nacional que possa, de fato, transformar a realidade".

"E quem pode conduzir o País de forma a transformá-lo como o Paraná? Vencendo e inovando, é o governador Ratinho Junior. Eu quero também, em nome da bancada do PSD, expressar o nosso empenho em querer ver o Ratinho presidente do Brasil", completou.