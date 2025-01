Itaipu contribui para o aperfeiçoamento da fiscalização das barragens de mineração no Brasil

Já o segundo convênio dá continuidade ao sistema de monitoramento e alertas e, ainda, prevê o levantamento das pilhas de rejeito de mineração existentes no Brasil, juntamente com o cadastro das informações relevantes para seu monitoramento. Atualmente, não existem dados sobre essa forma de armazenar os rejeitos da mineração. Este convênio terá vigência até 2029 e aporte de R$ 8 milhões da Itaipu.

“Para nós, da ANM, o convênio com Itaipu e Itaipu Parquetec é crucial. Sem ele, a gente perderia muito em segurança para toda a população”, explica o superintendente de Segurança de Barragens da ANM, Luiz Paniago Neves. “Estamos sempre buscando as melhores práticas e parcerias e sabemos que Itaipu é benchmark mundial em segurança de barragem, por isso, nosso objetivo é manter este convênio.”

O País tem 919 barragens de mineração, sendo 468 de grande porte, e para apoiar a fiscalização dessas barragens é necessário um sistema interligado que reúna diversas informações de todas elas. O Sistema de Monitoramento e Alertas (SMA), criado por meio do convênio, permite o monitoramento e geração de alertas, com base em imagens de satélite e dados dos instrumentos automatizados das barragens da mineração.

Uma comitiva da Agência Nacional de Mineração (ANM) fez uma visita técnica à usina hidrelétrica de Itaipu na manhã dessa terça-feira (28), como parte da programação de uma série de encontros com a Itaipu Binacional e o Itaipu Parquetec. As reuniões dão continuidade a dois convênios assinados entre as três instituições com o objetivo de aprimorar o monitoramento e a fiscalização das barragens de mineração no Brasil.

